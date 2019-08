Washington. Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Schusswaffenangriff in der mehrheitlich von Latinos bewohnten Stadt El Paso haben sich örtliche Politiker und Bewohner gegen einen Besuch von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen.

"Ich halte unseren Präsidenten absolut für schuldig. Seine Rhetorik, sein Hass gegen Menschen, die nicht die gleiche Hautfarbe haben; er hat kein Recht, das zu tun", sagte die Einwohnerin Silvia Rios der Nachrichtenagentur AFP.

Präsident Trump will El Paso am Mittwoch gemeinsam mit seiner Frau Melania besuchen. Ein 21-Jähriger hatte dort am Samstag in einem Einkaufszentrum 22 Menschen erschossen, bevor er festgenommen wurde. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. 13 Stunden später hatte ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Das Motiv für diese Tat ist bisher unklar.

"Er hat hier nichts zu suchen"

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Trump habe dabei geholfen, "den Hass, der die Tragödie vom Samstag möglich gemacht hat, zu schaffen". "Wir brauchen nicht noch mehr Spaltung. Unsere Wunden müssen heilen. Er hat hier nichts zu suchen", schrieb O'Rourke, der in El Paso aufgewachsen ist.

This president, who helped create the hatred that made Saturday's tragedy possible, should not come to El Paso. We do not need more division. We need to heal. He has no place here.