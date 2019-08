WZ Online

Gibraltar. Im Streit um den in Gibraltar seit mehr als einem Monat festgesetzten iranischen Öltanker haben die USA in letzter Sekunde eine Freigabe gestoppt. Das berichteten übereinstimmend der US-Sender CNN und die Tageszeitung "Gibraltar Chronicle" am Donnerstag. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft von Gibraltar berichtete von einer Eingabe des US-Justizministeriums vor dem Obersten Gericht.

Der Anfang Juli von der britischen Marine festgesetzte iranische Öltanker "Grace 1" sollte offenbar noch am Donnerstag wieder freigesetzt werden. Das berichtete die Zeitung "The Sun" unter Berufung auf regierungsnahe Quelle. Die Marine hatte den iranischen Tanker am 4. Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts festgesetzt, dass er unter Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien liefern sollte. Inzwischen sei klar, dass der Tanker nicht mehr nach Syrien fahren werde, hieß es. Deshalb gebe es keinen Grund mehr, das Schiff und die Besatzung festzuhalten.

Am 19. Juli stoppten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) in der Straße von Hormuz den britischen Öltanker "Stena Impero". Einen vom Iran vorgeschlagenen Austausch der beiden Tanker lehnte die neue britische Regierung ab. (apa/dpa)