WZ Online

Hongkong. Chinas Botschafter in London hat den Demonstranten in Hongkong mit einem Eingreifen Pekings gedroht. "Sollte sich die Situation in Hongkong verschlechtern ... wird die Zentralregierung nicht da sitzen und zuschauen", sagte Liu Xiaoming am Donnerstag vor Journalisten in London. China habe genug Möglichkeiten und Macht im Rahmen des Hongkonger Grundgesetzes, "um jede Unruhe schnell zu ersticken".

Wie die Regierung in Peking warf er den Demonstranten in der ehemaligen britischen Kronkolonie vor, Gewalt anzuwenden, und rückte sie in die Nähe von Terroristen. Zugleich beschuldigte Liu nicht näher genannte ausländische Kräfte, sich in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen. "Hongkong ist Teil Chinas", sagte der Botschafter. Westliche Medien würden nicht ausgewogen über die Vorgänge berichten.

Militärübungen an der Grenze

Vor dem Auftritt des Diplomaten war bekannt geworden, dass Hunderte Angehörige der chinesischen Sicherheitskräfte am Donnerstag in einem Sportstadion in der Metropole Shenzen einen Einsatz trainiert hatten. Shenzen grenzt an Hongkong. Die Uniformierten gehörten offenbar der chinesischen Militärpolizei an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch gepanzerte Fahrzeuge und Truppentransporter fuhren ins Shenzhen-Bay-Stadion, viele weitere standen davor.

Die Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone protestieren seit mehr als zehn Wochen gegen die Regierung der Stadt, der sie eine zu große Nähe zu Peking vorwerfen. Für das Wochenende werden erneut Demonstrationen erwartet. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) rät in Hongkong tätigen Korrespondenten zu "größter Vorsicht". Berichten zufolge gebe es vermehrt Übergriffe auf Journalisten, erklärte die Organisation am Donnerstag. So sei ein Reporter der chinesischen Zeitung '"Global Times" am Hongkonger Flughafen mit Kabelbindern gefesselt, geschlagen und misshandelt worden.

Warnung an Korrespondenten

"In Hongkong kann derzeit offenbar niemand für die Sicherheit von Korrespondenten garantieren", beklagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. "Deshalb ist äußerste Vorsicht bei Vor-Ort-Recherchen das Gebot der Stunde." Nur erfahrene und mit China vertraute Korrespondenten könnten aus Hongkong berichten, fügte Überall hinzu. "Bei aller Erfahrung und Routine müssen die Kollegen darauf achten, dass sie nicht zwischen die Fronten geraten." Überall riet den in Hongkong tätigen Journalisten, regelmäßig Kontakt zur Botschaft ihres Heimatlandes zu suchen. Dies sei eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.