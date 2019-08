Die Ergebnisse des G-7-Gipfels in Biarritz:





NEUE GESPRÄCHE MIT DEM IRAN



Damit gelang Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Gastgeber bei dem Gipfel ein Überraschungscoup: Unerwartet reiste der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif nach Biarritz und führte Gespräche unter anderem mit Macron selbst. US-Präsident Donald Trump hatte der Einladung an Zarif nach eigenen Angaben zugestimmt.



Macron startete seine Initiative unter großer Geheimhaltung. Er hofft auf neuen Schwung in dem festgefahrenen Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran, aus dem sich die USA einseitig zurückgezogen haben. Zarif nannte den Weg dennoch "schwierig". Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sah in Biarritz einen "großen Schritt vorwärts" in der Iran-Diplomatie.



HILFEN GEGEN DIE REGENWALD-BRÄNDE



"Unser Haus brennt", hatte Macron vor dem Gipfel verkündet. Die G-7-Chefs stellten in Biarritz eine Soforthilfe von 20 Millionen Euro in Aussicht, die den betroffenen Staaten im Amazonasbecken "so schnell wie möglich" zugutekommen soll - allen voran Brasilien. Gut die Hälfte der Mittel kommt von Großbritannien mit umgerechnet elf Millionen Euro.



Von deutscher Seite stand vorerst noch kein Betrag fest. Merkel mahnte aber ein abgestimmtes Vorgehen mit Brasilien an: "Die Lunge unserer gesamten Erde ist betroffen, deshalb müssen wir auch gemeinsame Lösungen finden." Auf UNO-Ebene soll ein Plan zur Wiederaufforstung erarbeitet werden.



NEUE HOFFNUNG IM HANDELSKONFLIKT



Auch im Handelskonflikt gibt es womöglich Fortschritte: US-Präsident Trump kündigte in Biarritz neue Gespräche mit China an, nachdem Peking erst vor dem G-7-Gipfel die Strafzölle auf US-Produkte verschärft hatte. Gastgeber Macron hatte Trump ermahnt, Auseinandersetzungen wie derzeit mit China seien "schädlich für die ganze Welt".



Mit Japan vereinbarten die USA am Rande des Gipfels zudem den Abschluss eines Freihandelsabkommens. Trump sprach nach einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe von einem Vorhaben, das "Milliarden um Milliarden Dollar" beinhalte.



BREXIT



Der neue britische Regierungschef Boris Johnson hatte in Biarritz seine Gipfelpremiere. Dort kam er zu einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammen, das allerdings keinen Durchbruch in den verbliebenen Streitfragen des Austrittsabkommens brachte. Die Gefahr eines Chaos-Brexit am 31. Oktober ist also noch nicht gebannt.



Unterstützung bekam Johnson von US-Präsident Trump: Dieser versprach dem Briten ein "sehr großes Handelsabkommen", das die beiden Länder bald abschließen könnten.



STREIT UM RÜCKKEHR RUSSLANDS



Dem Drängen Trumps, Russland wieder in die Gruppe der Industrieländer aufzunehmen, gaben die anderen Staaten nicht nach. Dafür sei es noch "zu früh", hieß es von Diplomaten.



Russland war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel aus der Gruppe ausgeschlossen worden, die G-8 wurde wieder zur G-7. Merkel kündigte in Biarritz einen baldigen Vierergipfel mit den Präsidenten Russlands, der Ukraine und Frankreichs an.



INITIATIVE FÜR AFRIKA



Erstmals nahmen an dem G-7-Gipfel Staats- und Regierungschefs aus Afrika teil, etwa der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Damit wurde der Wille zu einer engen Zusammenarbeit bei der Sicherheits- und Entwicklungspolitik betont.



Merkel und Macron trieben zudem ihre Initiative für die Sahelzone voran, die von Terroristen bedroht ist. Berlin und Paris planen dazu zum Jahresende eine Konferenz.