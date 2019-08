Biarritz. Emmanuel Macron wird sich an das G7-Gipfeltreffen im idyllischen Biarritz an der französischen Atlantikküste wohl gerne zurückerinnern. Seine Präsidentschaft war zuletzt nicht gerade von Erfolg begleitet. Monatelang protestierten Gelbwesten gegen die ihrer Meinung nach "zu neoliberale Politik", die Beliebtheitswerte brachen ein und auch sein Prestigeprojekt, die Vertiefung der EU-Integration, war von Rückschlägen gekennzeichnet, weil Berlin nicht immer mitzog.

Und auch der G7-Gipfel, den Frankreich heuer ausrichtete, barg einigen Sprengstoff. Im Vorjahr sorgte US-Präsident Donald Trump für einen Skandal, als er sich nach Unterzeichnung der gemeinsamen Abschlusserklärung gleich wieder davon distanzierte und auf Twitter den damaligen Gastgeber, den kanadischen Premier Justin Trudeau, beleidigte.

Umso erleichterter wirkte Frankreichs Präsident, als das Treffen der sieben Wirtschaftsmächte - Deutschland, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada, USA und Frankreich - am gestrigen Montag in Biarritz nicht nur ohne Eklat endete, sondern bei einigen strittigen Themen sogar eine gemeinsame Gesprächsbasis gefunden wurde. Am Ende einigte man sich doch noch auf eine - wenn auch kurze - Abschlusserklärung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte: "Diese Seite wurde von mir selbst geschrieben." Sie sei an die anderen Staats- und Regierungschefs verteilt worden und diese hätten sie dann gebilligt. Darin heißt es: "Die Staats- und Regierungschefs der G-7 wollen ihre große Einheit und den positiven Geist ihrer Debatten unterstreichen." Man wolle "die WTO grundlegend ändern, um effizienter beim Schutz des geistigen Eigentums zu sein, Streitigkeiten schneller beizulegen und unlautere Handelspraktiken abzuschaffen." Zudem will man "regulatorische Barrieren zu vereinfachen und die internationale Besteuerung im Rahmen der OECD modernisieren."

Selbst eine Umarmung mit Gastgeber Macron gehörte zum Programm. - © reuters/Wojazer

Näher kam man sich - überraschend - auch in der Iran-Frage. Macrons brisanter Coup, den iranischen Außenminister Mohammed Jawad Sarif nach Biarritz einzuladen, um Wege zur Rettung des internationalen Atomabkommens zu diskutieren, erwies sich nachträglich als geschickter Schachzug. Auch wenn die USA das Atomabkommen anders als die anderen sechs G7-Staaten weiter ablehnen und die Sanktionen gegen Teheran aufrechterhalten wollen, sei man sich in den großen Linien einig gewesen, bilanzierte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Der US-Präsident habe sich ausdrücklich dazu bekannt, dass die Europäer verstärkt mit Iran reden sollten. Auch Trump selbst überraschte. Zwar lehnte er ein Treffen mit Sarif am Rande des G7-Gipfels ab und pochte als Bedingung für neue Verhandlungen auf weitreichendere Zugeständnisse der Iraner als bisher. Er wünsche sich aber einen starken Iran und strebe nicht nach einem Regimewechsel in Teheran, bekannte Trump erstmals. Sarif, der von Biarritz nach China weiterreiste, um dort über eine strategische Partnerschaft zu verhandeln, zeigte sich verhalten optimistisch: "Der Weg vor uns ist schwierig, aber es ist den Versuch wert", twitterte er.