WZ Online

Genf. Nach zwölf Tagen geht am Mittwoch in Genf die Konferenz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) zu Ende. Seit dem 17. August hatten Vertreter aus den mehr als 180 Vertragsstaaten über Änderungen des Schutzstatus für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beraten. CITES wurde 1973 geschlossen, um den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen zu regeln und Verstöße zu sanktionieren.

Beschlossen wurde unter anderem, Giraffen einen Schutzstatus zu gewähren, nachdem ihr Bestand in den vergangenen 30 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen war. Auch 18 Hai- und Rochenarten wurden per Mehrheitsbeschluss unter Schutz gestellt. Eine weitreichende Einschränkung der Ausfuhr wild gefangener Afrikanischer Elefanten aus ihrem Heimat-Kontinent wurde heftig diskutiert, bevor am Dienstag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kam. (apa/afp)