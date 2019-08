WZ-Online

Seoul. Ein Jahr nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye zu 25 Jahren Haft wegen Korruption muss das Urteil der Berufungsinstanz überprüft werden. Das Oberste Gericht in Seoul habe Teile des Urteils aufgehoben und den Fall an eine untergeordnete Instanz zurückverwiesen, berichteten südkoreanische Sender am Donnerstag.

Park war während ihrer Regierungszeit in einen massiven Skandal verwickelt, der im März 2017 zu ihrer Amtsenthebung führte. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil hatte Park laut Gerichtsurteil unter anderem Unternehmen zu Spenden gedrängt. Diese flossen an zwei Stiftungen, die unter Chois Kontrolle standen.

Überprüft werden soll nun auch Chois Urteil. Die Vertraute Parks und der Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jae-yong, wurden im Zusammenhang mit dem Skandal um Park ebenfalls verurteilt. Choi erhielt 20 Jahre Haft. (apa/dpa)