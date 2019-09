WZ Online

Hongkong/Berlin. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat den Entwurf des umstrittenen Gesetzes für Auslieferungen nach Festland-China komplett zurückgezogen. Das teilte Regierungschefin Carrie Lam am Mittwoch nach einem Treffen mit Abgeordneten mit.

In ersten Reaktionen äußerten Aktivisten ihre Erleichterung, machten aber deutlich, dass ihnen der Rückzug nicht ausreicht. Die weiteren vier Forderungen der Demonstranten sind der Rücktritt der Regierungschefin, eine unabhängige Untersuchung übermäßiger Polizeigewalt gegen die Demonstranten, die Freilassung von Festgenommenen und eine Rücknahme des Vorwurfs des "Aufruhrs". Viele Demonstranten fordern darüber hinaus noch politische Reformen und wirklich freie Wahlen

Lam hatte das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Druck der Demonstranten bereits vor Wochen für tot erklärt und auf Eis gelegt, den Entwurf aber nicht wie gefordert zurückgenommen. Das Gesetz hätte vorgesehen, dass Bürger der chinesischen Sonderverwaltungszone, die Vergehen beschuldigt werden, an das chinesische Mutterland ausgeliefert werden können. Menschenrechtler werfen China jedoch willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor.

Demonstranten wollen Lams Rücktritt

Die Demonstranten verlangen aber auch Lams Rücktritt und dass die Regierung in Zusammenhang mit den zum größten Teil friedlichen Protesten nicht von Aufruhr spricht. Nach Hongkonger Gesetz ist damit eine nicht erlaubte Versammlung von drei oder mehr Personen gemeint. Zudem soll es nach dem Willen der Protestbewegung eine unabhängige Untersuchung des gewaltsamen Vorgehens der Polizei geben.

An dem Gesetzentwurf hatten sich die Proteste der Demokratiebewegung vor mehr als drei Monaten entzündet. Seit Mitte Juni weiteten sie sich stetig aus. Dabei kam es mehrfach zu Besetzungen des Flughafens und zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas und Schlagstöcke einsetzte. Die Demonstranten werfen Lam zu große Nähe zur Führung in Peking vor. Lam hat einen Rücktritt wiederholt abgelehnt. Am Dienstag sah sie sich genötigt, in einer eigens einberufenen Pressekonferenz Rücktrittsabsichten zu dementieren. Auslöser war ein Bericht, wonach die Politikerin selbst geäußert hatte, sie würde ihr Amt aufgeben, wenn ihr dies möglich wäre.

Appell an Merkel: "Bitte helfen Sie uns!"

Vor der für Donnerstag geplanten Reise von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel nach China appellierte der Anführer der Proteste, Joshua Wong, an die Kanzlerin und an Deutschland, den Demonstranten beizustehen. "Wir wünschen uns, dass Sie den Mut und die Entschlossenheit gegen autoritäre Unrechtsregime zeigen, der Deutschland und Europa vor dem Ende des Kalten Krieges inspiriert hat und den Europa heute zeigt", schrieb Wong in einem offenen Brief, aus dem "Bild" zitierte. Merkel sei in der DDR aufgewachsen und habe daher Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht. "Die Deutschen haben im Kampf gegen den Autoritarismus während der 80er Jahre mutig an vorderster Front gestanden. Wie die gewaltfreien Demonstranten der Montagsdemos bringen wir unser Anliegen in die breite Öffentlichkeit und plädieren für demokratische Prinzipien."

Wong mahnte Deutschland zudem, es solle auf der Hut sein, mit China Geschäfte zu machen, da China das internationale Völkerrecht nicht einhalte und wiederholt seine Versprechen gebrochen habe. "Deshalb plädieren wir an Sie, Frau Bundeskanzlerin Merkel: Bitte helfen Sie uns!"

Kurz vor der Rezession

Die seit drei Monaten anhaltenden Proteste setzen der Wirtschaft in Hongkong indes immer mehr zu. Ihre Geschäfte liefen im August so schlecht wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Unternehmensumfrage des Instituts IHS Markit ergab. Das Barometer fiel um 3,0 auf 40,8 Punkte. Erst ab 50 signalisiert es ein Wachstum. "Hongkongs Wirtschaft flirtet mit der Rezession", sagte Markit-Ökonom Bernard Aw. "Die Geschäftstätigkeit wird zunehmend durch die Proteste gelähmt."

Hongkongs Wirtschaft schrumpfte bereits im zweiten Quartal um 0,4 Prozent - auch weil Touristen der beliebten Shopping-Metropole in Asien fernblieben und so den Einzelhandelsumsatz dämpften. Kommt es im laufenden dritten Quartal erneut zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, würde Hongkong erstmals seit einem Jahrzehnt in die Rezession rutschen. (apa, reuters, dpa)