Hongkong/Wien. Die Antwort von Joshua Wong, dem berühmtesten Demokratieaktivisten Hongkongs, kam rasch und ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig: "Zu wenig, zu spät", schrieb er auf Facebook (das in China übrigens gesperrt ist und nur in Hongkong mit seinen Sonderrechten genützt werden kann).

Der 22-jährige Student reagierte damit auf den jüngsten Vorstoß, mit dem die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam versuchte, die Krise in ihrer Stadt beizulegen. Sie hat am Mittwoch das umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig zurückgenommen. Dieses hätte vorgesehen, dass Bürger der chinesischen Sonderverwaltungszone, die Vergehen beschuldigt werden, an Festlandchina ausgeliefert werden können. Während aber Hongkong eine unabhängige Justiz besitzt, steht in der restlichen Volksrepublik die Kommunistische Partei (KP) über den Gerichten.

Das Angebot von Regierungschefin Carrie Lam ist den Aktivisten zu wenig. - © APAweb / AFP, Isaac Lawrence

Weil sie deshalb unfaire Verfahren befürchten mussten, begannen die Hongkonger im Juni in Massen gegen das Gesetz auf die Straße zu gehen. Und hätte Lam das Gesetz damals zurückgezogen, hätte das die Proteste auch schnell gestoppt, meinte nun Michael Tien, ein Abgeordneter des Hongkonger Parlaments.

Viele Forderungen

bleiben unerfüllt

Doch in den vergangenen drei Monaten haben die Proteste eine unvorhergesehene Dynamik gewonnen. Es geht nicht mehr nur um ein Gesetz, sondern ums Prinzip. Vor allem die jungen Hongkonger haben ein deutliches Zeichen gesetzt, dass sie bereit sind, für die demokratischen Rechte zu kämpfen, die ihnen bei der Rückgabe der britischen Kronkolonie an China 1997 unter dem Motto "Ein Land, zwei Systeme" versprochen worden waren.

Mittlerweile stellen die Demokratieaktivisten, bei denen es sich großteils um Studenten und Schüler handelt, fünf Forderungen. Neben der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes lauten diese: Die Hongkonger sollen künftig ihre Abgeordneten selbst frei wählen dürfen (derzeit kann hier Peking Einfluss nehmen), festgenommene Demonstranten - es sind bereits fast 1200 - sollen freigelassen werden, die Polizeigewalt soll untersucht werden, und die Regierung soll die Proteste nicht mehr als "Aufruhr" bezeichnen. Nach Hongkonger Gesetz ist damit eine nicht erlaubte Versammlung von drei oder mehr Personen gemeint.

"Ich glaube nicht, dass die Proteste und die soziale Bewegung ein Ende finden, solange diese fünf Forderungen nicht erfüllt werden", sagt Leung Yiu Tiung, der Vorsitzende der Studentenvereinigung an der "Hong Kong Education University".