Kabul. Verhandlungen und Terroranschläge: So lautet die Devise der Taliban in Afghanistan. Während Gespräche mit den USA über eine politische Beilegung des Konflikts laufen, haben die radikalen Islamisten am Hindukusch eine blutige Großoffensive gestartet. Dabei wurden am Donnerstag auch Nato-Soldaten getötet. Bei Autobombenanschlägen in Kabul und in der Provinzhauptstadt Pul-i-Alam sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Nato-Besatzer. Laut Nato-Mission "Resolute Support" handelt es sich um einen Rumänen und einen US-Bürger.

Der Rumäne kam ums Leben, weil er in der Nähe des Anschlagsortes in Kabul auf Patrouille war. Er ist bereits der zweite in Afghanisten getötete rumänische Staatsbürger in dieser Woche. Bei einem Bombenanschlag am Montag in Kabul war ein Mitglied des diplomatischen Korps der rumänischen Botschaft ums Leben gekommen. Mit dem am Donnerstag getöteten US-Soldaten kamen seit Jahresbeginn 16 Amerikaner am Hindukusch zu Tode. Bei der Mehrzahl der Taliban-Opfer handelt es sich freilich um Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte. Wobei wiederum zahllose Zivilisten bei Einsätzen der afghanischen Armee getötet werden: Die UNO spricht in diesem Zusammenhang von 1397 Opfern allein im ersten Halbjahr 2019.

Zuletzt haben hunderte Taliban-Kämpfer die nordafghanische Stadt Kunduz überfallen. Die einst von der Bundeswehr kontrollierte Metropole ist regelmäßig Schauplatz heftiger Gefechte und wechselt immer wieder den Besitzer. Ende August wurden bei einem Selbstmordanschlag im Stadtzentrum 25 Menschen getötet.

"Grundsätzliche" Einigung auf Abkommen

Während sie ihre Anschläge intensivieren, verhandeln die Taliban mit den USA über eine politische Beilegung des fast 18 Jahre dauernden Konflikts. Laut Washington habe man sich "grundsätzlich" auf ein Abkommen geeinigt. Die Taliban stimmen dieser Einschätzung zu. Dem afghanischen Militärexperten Mohammada Gul Mujahid zufolge wollen die Taliban militärische Erfolge erzielen, um ein wichtiges Druckmittel bei den Verhandlungen mit den USA in der Hand zu haben. Die Botschaft an die USA sei: Obwohl wir mit euch sprechen, können wir Städte überfallen und großangelegte Angriffe ausführen. "Und die Botschaft an die afghanische Bevölkerung ist: Wenn ihr uns nicht akzeptiert, werden wir euch alle abschlachten", so Mujahid.

Bleibt die Frage nach der grundsätzlichen Paktfähigkeit der Taliban. Die ist zumindest kritisch zu hinterfragen. Taliban-Sprecher Sabidullah Mujahid versicherte zuletzt jedenfalls, dass man sich an ein unterzeichnetes Friedensabkommen mit Washington selbstverständlich halten werde.