Peking. Wird sie oder wird sie nicht? Offen oder geheim? Das war im Vorfeld eine der großen Fragen, die von politischen Kommentatoren immer wieder angesprochen wurde. Nämlich, ob die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in China auch Menschenrechtsaktivisten treffen und ob sie in ihren Gesprächen mit chinesischen Politikern Menschenrechtsfragen ansprechen wird.

Ja, sie hat: Angela Merkel ist nach ihren politischen Gesprächen am Freitagabend in Peking erneut mit chinesischen Menschenrechtsanwälten zusammengetroffen. Die Anwälte berichteten ihr, dass ihre Arbeit immer schwieriger werde. Der chinesische Staat nämlich reagiere auf solche Aktivitäten mit Aus- beziehungsweise Einreisesperren. Dies löse in der Bevölkerung Angst aus, so die Anwälte.

Religions- und Internetfreiheit

Weiter sei bei dem Treffen am Freitagabend in der deutschen Botschaft über klassische Menschenrechtsprobleme in China sowie über mangelnde Religionsfreiheit gesprochen worden. Auch die Sperren im Internet seien Thema gewesen. Ebenfalls seien die Unruhen in Hongkong angesprochen worden. Von den anwesenden Anwälten sei keiner ein Hongkong-Aktivist.

Die Anwälte sagten diesen Angaben zufolge, wenn die Kanzlerin nicht nach China käme, wenn es die intensiven Beziehungen nicht gäbe, würden sie auch nicht wahrgenommen. Sie hätten bei der Gelegenheit auch die Kontakte mit der deutschen Botschaft gewürdigt. Die Botschaft setze sich in vielfältiger Weise für Aktivisten ein.

Der Hongkong-Konflikt

Im Hinblick auf den Konflikt in Hongkong äußerte die Kanzlerin erneut ihre Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Merkel sagte am Samstag in Wuhan kurz vor dem Abflug nach Deutschland, alles andere wäre aus ihrer Sicht "eine Katastrophe". Man habe ihr bei diesem Thema in Peking "zugehört". Es sei wichtig, immer wieder im Gespräch zu bleiben. Sie fügte hinzu, Hongkong stehe zwar derzeit im Vordergrund. Es gebe in China aber auch noch andere Menschenrechtsfragen.

Zuvor hatte es einen Eklat bei der gemeinsamen Pressekonferenz Merkels mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang gegeben. Da fand die deutsche Kanzlerin sehr offene Worte und mahnte, dass die "Rechte und Freiheiten" der Bürger Hongkongs gewährleistet werden müssten. Unmittelbar nach der Kanzlerin sollte Li auf die Frage eines Journalisten zu einem möglichen Militäreinsatz in Hongkong antworten. Doch wie ein Reporter für "t-online" berichtet, hob der Ministerpräsident nur kurz die Augenbrauen, machte eine "kleine, harte Abwehrbewegung des rechten Armes" und schwieg. Dann stellte eine chinesische Journalistin sofort eine Frage zur Wirtschaft, die Li die Möglichkeit bot, die Frage nach Hongkong unbeantwortet zu lassen. (red/apa)