Die Rauchwolken nach dem Angriff auf zwei Ölraffinerien in Saudi-Arabien breiteten sich bis zu 150 Kilometer aus. Und das Nachbeben dieser offenbar durch Drohnenangriffe verursachten Explosion ist in der gesamten Region zu spüren - und droht, den Nahen Osten noch stärker in Brand zu setzen.

Denn die Gemengelage ist hochgefährlich: Saudi-Arabien wurde durch die Attacke düpiert, und das trifft besonders Kronprinz Mohammed bin Salman. Er präsentiert sich sowohl in seinem eigenen Land als auch nach außen als starker Mann der Zukunft und muss nun eine Antwort auf den Angriff finden. Er gilt als erratisch, impulsiv und zu militärischen Abenteuern bereit.

Allerdings hat Salman vorerst noch keinen Schuldigen benannt. Weiter sind da schon die USA. Deren Außenminister Mike Pompeo hat mit dem Finger bereits auf den Iran gezeigt. Und republikanische Abgeordnete fordern Vergeltungsschläge, die wiederum Ölraffinerien im Iran ins Visier nehmen sollen. Und dann ist da noch Präsident Donald Trump, der den Iran schon lange als einen seiner Lieblingsfeinde ausgemacht hat.

Allerdings wurden noch keine Beweise vorgelegt, dass der Iran hinter der Attacke steht. Die Verantwortung dafür haben die Huthi-Rebellen aus dem Jemen übernommen, die dort in einem Bürgerkrieg gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition kämpfen. Dass diese wiederum mit dem Iran in enger Verbindung stehen, ist ein offenes Geheimnis. Aus den USA kommen aber auch Vorwürfe, dass der Iran über Milizen im Irak den Angriff direkt befohlen hat.

Risikofaktor Iran

Wie sehr auch der Iran, der jede Beteiligung abstreitet, in den Angriff involviert ist, auf alle Fälle ist er der nächste große Risikofaktor in der Region. Seitdem die USA das Atomabkommen mit Teheran aufgekündigt haben, steht das dortige Mullah-Regime mit dem Rücken zur Wand. Und es hat immer wieder klargemacht, dass es für viele weitere Zerstörungen in der Region sorgen kann. Sollte der Iran militärisch angegriffen werden, hat er genügend Möglichkeiten, den Nahen Osten noch mehr in den Abgrund zu reißen: Durch Angriffe auf Öltanker in der von den Öltransport so wichtigen Straße von Hormuz, durch die Hisbollah-Milizen im Libanon oder durch seinen Einfluss in Syrien und im Irak.

Genau deshalb könnten die USA und Saudi-Arabien vor einer direkten militärischen Konfrontation mit dem Iran zurückschrecken. Außerdem wäre ein derartiges militärisches Abenteuer für US-Präsident Donald Trump auch mit Hinblick auf die nächste US-Präsidentenwahl ein großes Risiko - hat er doch versprochen, US-Soldaten nach Hause zu holen und nicht in den nächsten Krieg zu schicken.

Es gibt also Argumente, warum der Angriff auf die Ölraffinerien nicht zum Äußersten - einer direkten Konfrontation zwischen Iran und Saudi-Arabien mit Beteiligung der USA - führen muss. Die Gefahr, dass es doch so kommt, ist nun aber gestiegen.