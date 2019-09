Ankara. In Ankara hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den iranischen Staatschef Hassan Rouhani und den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Thema des Gipfels am Montag war einmal mehr der blutige Krieg in Syrien, der seit 2011 tobt.

Im Fokus stand die Situation in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib. In dem Gebiet, das an die Türkei grenzt, waren syrische Regierungstruppen zuletzt gegen die bewaffneten Rebellen vorgerückt. In der Region leben rund drei Millionen Menschen. Sollten die Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad weitere Gebiete einnehmen, könnten die Menschen versuchen, in die Türkei zu kommen - und von dort in die EU.

Erdogan will eine weitere Eskalation der Kämpfe unbedingt verhindern. Sein Land hat schon jetzt mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Die Türkei unterstützt in Syrien verschiedene Rebellengruppen. Russland und der Iran dagegen stehen auf der Seite des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Folgerichtig hat Rouhani vor dem Treffen gemeint, dass er sich für einen Kampf gegen die "Terroristen" in Idlib einsetzen wolle. Diese seien noch anwesend "und daher ist es notwendig, dass der Kampf gegen sie weitergeführt wird".

Militärschläge Israels

Zuletzt sind bei Luftangriffen im Osten Syriens Aktivisten zufolge mindestens 18 Kämpfer pro-iranischer Milizen getötet worden. In dem Ort Albu Kamal an der Grenze zum Irak seien unter anderem Militärposten und Waffenlager bombardiert worden, so die oppositionsnahe syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte". Zuletzt war unklar, wer für die Angriffe die Verantwortung trägt.

Bekannt ist allerdings, dass die israelische Luftwaffe in Syrien regelmäßig pro-iranische Kräfte angreift. Sie will verhindern, dass der Iran seine militärische Infrastruktur in dem Bürgerkriegsland weiter ausbaut. Die Führung in Teheran ist ein wichtiger Verbündeter Assads.