Tel Aviv. Bei der Parlamentswahl in Israel hat sich nach ersten Prognosen erneut ein Patt zwischen der konservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der oppositionellen Blau- und Weiß-Partei des früheren Generals Benny Gantz abgezeichnet. Mehrere israelische Sender erklärten nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen, es könne kein eindeutiger Sieger ausgemacht werden. In einigen der Prognosen lag Gantz mit 34 Mandaten leicht vor Netanjahu, in anderen lagen sie bei 33 Sitzen gleichauf.

Laut den Exit Polls gab es auch weder für das rechte noch für das linke Lager eine eindeutige Mehrheit. Der konservative Block mit Netanyahus Likud, der Yamina-Partei von Ex-Justizministerin Ayelet Shaked und den strengreligiösen Parteien kam auf 54 bis 57 Mandate. Das Mitte-Links-Lager mit Gantz‘ Bündnis Blau-Weiß, der Arbeitspartei, der Demokratischen Union und den arabischen Parteien erhielt laut den Umfragen 54 bis 58 der insgesamt 120 Mandate in der Knesset.

Zum Königsmacher dürfte damit Netanjahus Rivale Avigdor Lieberman werden, dessen Partei Israel Beitenu (Unser Zuhause Israel) auf acht bis zehn Mandate kam. Nach der letzten Wahl hatte der Ex-Verteidigungsminister dem konservativen Premier seine Unterstützung verweigert. Er macht sich stark für eine Große Koalition von Likud und Gantz‘ Blau-Weiß. Gantz ist dazu aber nur bereit, wenn Netanjahu nicht wieder Regierungschef wird.

Vorerst ist aber einmal Präsident Reuven Rivlin am Zug. Er bestimmt, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Derjenige hat dann vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden, kann aber noch zwei Wochen Verlängerung beantragen. Rivlin hatte zuletzt betont, er werde alles in seiner Macht stehende unternehmen, um eine weitere Wahl zu verhindern. Nach der Abstimmung im April war es Netanjahu, trotz einer Mehrheit des rechts-religiösen Lagers, nicht gelungen, erneut eine Regierung zu bilden.

Anklage in drei Fällen

Am Dienstag hatte Netanjahu noch während seiner Stimmabgabe versucht, Bürger an die Urnen zu locken. "Ich rufe alle Bürger Israels dazu auf, zur Wahl zu kommen, so wie ich und meine Frau unsere Stimme abgegeben haben", so der Premier.

Für Netanjahu geht es nicht nur um den Machterhalt. Der Langzeit-Premier sieht sich auch mit einem Verfahren wegen Korruption konfrontiert, es droht eine Anklage. Sollte er diesmal die Macht verlieren, könnte er sich unter Umständen vor Gericht wiederfinden. Der Generalstaatsanwalt hatte im Februar erklärt, Anklagen gegen Netanjahu in drei Fällen erheben zu wollen. Es geht dabei um Vorwürfe wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Nach juristischer Praxis in Israel muss zuvor jedoch eine Anhörung Netanjahus erfolgen. Diese ist für 2. Oktober angesetzt. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Falls Netanjahu erneut Premier wird, werden sich aber wohl in jedem Fall die Spannungen mit den Palästinensern weiter verschärfen. So hat der 69-Jährige im Wahlkampffinale angekündigt, bei einem Sieg das Jordantal zu annektieren. Die Region, die an der Grenze zu Jordanien liegt, macht rund ein Drittel des seit dem Jahr 1967 von Israel besetzten Palästinensergebiets aus.