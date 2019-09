"Wiener Zeitung": Was stört Sie am Begriff Populismus?

Péter Krekó: Ich habe drei Probleme damit: Erstens ist er zu einem Gemeinplatz verkommen. Er wird für alles verwendet, bedeutet dadurch nichts. Zweitens ist er eine Untertreibung. Populismus kann nur in einem demokratischen Umfeld mit gewissen Mindeststandards definiert werden. Politiker wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ungarns Premier Viktor Orbán und Russlands Präsident Wladimir Putin gelten als Populisten. Doch sie wollen nichts weniger als demokratische Institutionen abschaffen. Sie besanspruchen allesamt für sich, dass sie den Volkswillen repräsentieren. Gleichzeitig reduzieren sie die Möglichkeit für die Bürger, ihren Willen zu zeigen. So zählen Volksabstimmungen unter Orbán erst, wenn sich 50 Prozent beteiligen. Davor war das Votum gültig, wenn mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten dieselbe Antwort ankreuzten. Mein drittes Problem: Laut bisheriger Minimaldefinition sind populistische Politiker auch anti-elitär. Wenn die Parteien Regierungsverantwortung übernehmen, sind sie aber Teil der Elite.

Was ist die Konsequenz daraus?

Es ist konzeptuell falsch und eine Untertreibung, von Populismus zu sprechen. Der Begriff Tribalismus beschreibt das Verhalten besser. Das wichtigste Ziel des Politikers: Verteidige den eigenen Stamm, besiege den anderen und verwende jedes Mittel dafür, inklusive Korruption und Hilfe einer fremden Macht wie Russland. Wenn Politik als tribal verstanden wird, kann jede Überschreitung demokratischer Normen als Verteidigung des Stammes gerechtfertigt werden.

Péter Krekó ist Sozialpsychologe und Politikwissenschafter. Er leitet den ungarischen Thinktank Political Capital und ist derzeit Europe’s Futures Fellow am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen. - © Political Capital

Ist Tribalismus automatisch auch ethnisch definiert?

Nicht zwangsweise.

Aber er beinhaltet immer ein Freund-Feind-Schema?

Ja. Der zweite Teil des 20. Jahrhunderts war geprägt von Verteilungsfragen. Nun geht es um Identität. Und jeder kann sich heute als Opfer fühlen - selbst Personen wie Orbán und der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Ihre Beispiele handeln von rechten Politikern. Wie steht es um Tribalismus von links?

Bei Anhängern von Bernie Sanders, dem Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten, und des griechischen Ex-Finanzministers Yanis Varoufakis findet sich ein geschlossenes Weltbild und der Glaube an eine uneingeschränkte Autorität. Selbst in Ungarn gibt es ein derartiges Phänomen, die Anhänger von Ex-Premier Ferenc Gyurcsány.

Sehen Sie ein Ost-West-Gefälle?

Sie finden Tribalismus in den USA und Großbritannien genauso wie in Zentral- und Osteuropa. Dort ist er aber gefährlicher, weil die politischen Institutionen schwächer sind.