Washington. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump in der Debatte um ein Telefonat der beiden Politiker den Rücken gestärkt. "Das war ein gutes Telefonat, es war normal", sagte Selenskyj bei einem Treffen mit Trump am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. "Niemand hat Druck auf mich ausgeübt."

Selenskyj stützte damit die Schilderungen des US-Präsidenten, der nach der Veröffentlichung eines Gesprächsprotokolls durch das Weiße Haus betonte hatte, dass er "keinerlei Druck" auf seinen ukrainischen Amtskollegen ausgeübt habe.

"Ich denke, (...) dass mich niemand gedrängt hat", so Selenskyj. "Es war ein gutes Gespräch, es war normal", und viele Themen seien besprochen worden, sagte er. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus ein Protokoll des Telefongesprächs vom 25. Juli veröffentlicht. In scherzhaftem Tonfall fügte er angesichts der Aufregung um das Telefonat hinzu: "Es ist besser, im Fernsehen zu sein als am Telefon."

Hilfsgespräche

Das Gesprächsprotokoll belegt, dass der US-Präsident Ermittlungen gegen seinen möglichen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020, Joe Biden, und dessen Sohn erbat. Der Hauptvorwurf gegen Trump, er habe die Freigabe von US-Militärhilfen an die Ukraine an die Lieferung von belastendem Material über Biden geknüpft, wird in dem Gesprächsprotokoll nicht belegt. Allerdings sprachen die beiden durchaus über Hilfen.

Trump sagte bei dem Treffen mit Selenskyj, es habe "keinen Druck" gegeben. Viele Demokraten sahen Trumps aus dem Protokoll hervorgehendes Drängen auf Ermittlungen jedoch als Beweis, dass er mit Hilfe einer ausländischen Regierung Biden schaden und damit den Wahlkampf beeinflussen wollte. Führende Demokraten warfen Trump auch vor, den zu dem Zeitpunkt neu gewählten Selenskyj wie ein "Mafia-Boss" indirekt unter Druck gesetzt zu haben. Die Demokraten hatten wegen der Ukraine-Affäre am Dienstag erste Schritte eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump eingeleitet. Trump weist alle Vorwürfe zurück und spricht von einer bösen Kampagne der Demokraten.

Trumps Vorwürfe gegen Biden beziehen sich auf frühere Geschäfte von dessen Sohn in der Ukraine. Biden soll ihn damals als Vizepräsident vor Korruptionsermittlungen geschützt haben, indem er die Entlassung eines Staatsanwalts veranlasste. Biden weist die Vorwürfe als gegenstandslos und als politisches Manöver Trumps zurück. Der 76-Jährige gilt derzeit als aussichtsreichster Präsidentschaftsbewerber der Demokraten für die Wahl im November 2020.