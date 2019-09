Washington. Der Druck auf US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag verstärkt. Denn ein US-Kongressausschuss hat den bis vor kurzem unter Verschluss gehaltenen Bericht eines Informanten zur Ukraine-Affäre veröffentlicht. Und dieser gibt den Demokraten, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten anstrebe, Munition. Die Beschwerde des anonymen Geheimdienstmitarbeiters bringt zwar vorerst keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, bekräftigt aber noch einmal die Vorwürfe, die die Demokraten Donald Trump machen.

In dem Dokument verweist der Whistleblower darauf, er sei von mehreren US-Regierungsvertretern darauf hingewiesen worden, dass Trump über sein Büro versucht habe, die Ukraine zur Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu bewegen. Der Präsident habe so die nationale Sicherheit gefährdet. Der am Donnerstag öffentlich gemachte Bericht dreht sich unter anderem um ein Telefonat vom 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Und nicht nur das: Auch Mitarbeiter des Weißen Hauses – und damit Trumps engeres Umfeld – schätzten das Telefonat Trumps mit Selenskyj der Beschwerde zufolge als bedenklich ein. Sie hätten gesagt, dass der Präsident wohl "für persönlichen Nutzen" sein Amt "missbraucht" habe. Gleichzeitig versuchten offenbar Mitarbeiter des Präsidenten, die Aufzeichnungen unter Verschluss zu halten.

Das Weiße Haus hatte am Mittwoch bereits eine Mitschrift des Telefonats veröffentlicht, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht. Daraus geht hervor, dass Trump in dem Gespräch mit Selenskyj am 25. Juli tatsächlich Ermittlungen der ukrainischen Justiz gegen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter erbat. Dieser hat in der Ukraine für das Gasunternehmen eines Oligarchen gearbeitet, gegen das Korruptionsvorwürfe erhoben worden waren. Nicht erhärtet wird durch die Mitschrift der Verdacht, dass Trump solche Ermittlungen zur Bedingung für die Freigabe von Militärhilfen an die Ukraine in Höhe von rund 400 Millionen Dollar gemacht haben könnte.

"Ich glaube, dass alles in dieser Angelegenheit beispiellos ist", sagte der Koordinator der US-Geheimdienste, Joseph Maguire. Er verteidigte die Entscheidung, dass er die Beschwerde nicht umgehend den Geheimdienstausschüssen, vor dem er am Donnerstag aussgate, vorgelegt hatte. Sie berühre "sensible Angelegenheiten" und habe erst freigegeben werden können, nachdem Trump die Veröffentlichung des Gesprächsprotokolls autorisiert habe, sagte Maguire. Den Informanten verteidigte er: deser habe im "guten Glauben" gehandelt.

Eine Präsidialamtssprecherin sagte am Donnerstag, mit der Veröffentlichung des Whistleblower-Berichts habe sich "nichts geändert". Trump hat auf die Vorwürfe der Demokraten in gewohnter Manier reagiert. Er hat versucht, die Vorwürfe herunterzuspielen. "Ein Whistleblower mit Informationen aus zweiter Hand?", schrieb er auf Twitter. Dies sei wieder nur eine Geschichte der lügnerischen Medien. "Noch eine Hexenjagd!", beklagte er sich.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Tatsächlich riskieren die Demokraten mit dem Amtsenthebungsverfahren, dem sogenannten Impeachment, viel. Politisch ist es kaum zu gewinnen. Einer Amtsenthebung müsste im Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen, also auch viele Republikaner, die in solch entscheidenden Momenten immer hinter Trump standen.

Mobilisierungseffekt für Trump

Zudem dürfte ein Impeachment-Verfahren die Anhänger und Sympathisanten Trumps noch einmal stärker mobilisieren. Trump schafft es auch immer wieder, sich als Opfer zu stilisieren.

Die Demokraten versuchen nun offenbar, Trump hier nicht in die Falle zu gehen. Denn ihre Rhetorik bezüglich des Impeachments scheint zu sein: Es geht nicht um die Person Trump, sondern um das Amt. Und wohl sie dabei Schaden nehmen könnten, führen sie das Impeachment zum Wohle der Nation durch. "Die Geschichte wird diejenigen in Erinnerung behalten, den es in Krisenzeiten nicht um Politik ging, sondern die moralisch gehandelt haben", sagte der demokratische Präsidentschaftskandidat Cory Booker. (reu/apa/klh)