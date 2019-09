WZ Online

Washington. Ein US-Kongressausschuss hat den bis vor kurzem unter Verschluss gehaltenen Bericht eines Informanten zur Ukraine-Affäre von Präsident Donald Trump veröffentlicht. In dem Dokument verweist der Whistleblower darauf, er sei von mehreren US-Regierungsvertretern darauf hingewiesen worden, dass Trump über sein Büro versucht habe, die Ukraine zur Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu bewegen. Der Präsident habe so die nationale Sicherheit gefährdet. Der am Donnerstag öffentlich gemachte Bericht dreht sich unter anderem um ein Telefonat vom 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er untermauert - in den vergangenen Tagen laut gewordene - Vorwürfe gegen Trump, die dazu führten, dass die Demokraten die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten prüfen.

Versuchte Zugriffsbeschränkung

Auch Mitarbeiter des Weißen Hauses schätzten das Telefonat Trumps mit Selenskyj der Beschwerde zufolge als bedenklich ein. Sie hätten gesagt, dass der Präsident wohl "für persönlichen Nutzen" sein Amt "missbraucht" habe. In den Tagen nach dem Telefonat versuchten demnach aber mehrere Regierungsmitarbeiter und hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses, eine Zugriffsbeschränkung für die Aufzeichnungen zu dem Telefonat zu erreichen. Dies zeige, dass sie den Ernst der Lage verstanden hätten.

Der amtierende US-Geheimdienstchef Joseph Maguire hatte sich geweigert,

den Bericht dem Kongress zukommen zu lassen. Noch am Donnerstag sollte

er dazu vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses angehört

werden.

Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er spricht von einer Hexenjagd. Eine Präsidialamtssprecherin sagte, mit der Veröffentlichung des Whistleblower-Berichts habe sich "nichts geändert". (reuters)