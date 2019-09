Genf. Der iranische Präsident Hassan Rouhani spricht nach seiner Rückkehr von der UN-Vollversammlung von einem angeblichen Angebot der USA zur Aufhebung von Sanktionen. Die Vereinigten Staaten hätten im Gegenzug für Gespräche mit der Teheraner Führung ein Ende sämtlicher Sanktionen in Aussicht gestellt, erklärte Rouhani am Freitag auf seiner offiziellen Internetseite.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britische Premierminister Boris Johnson und der französische Präsident Emmanuel Macron seien in New York anwesend gewesen und hätten darauf gedrungen, dass ein Treffen stattfindet. "Und Amerika sagt, ich hebe die Sanktionen auf", ergänzte Rouhani. Die Art der Strafmaßnahmen, die beendet werden sollten, habe zur Debatte gestanden. "Und sie haben eindeutig gesagt, wir heben alle Sanktionen auf."

Allerdings sei dieser Vorstoß nicht in einer akzeptablen Art erfolgt, kritisierte Rouhani. Angesichts der geltenden Strafmaßnahmen und "der vergifteten Atmosphäre des maximalen Drucks" könne niemand den Ausgang von Verhandlungen vorhersagen.

Trump: "Ich sagte

natürlich Nein"

Deutschland zeigte sich unterdessen enttäuscht über Irans Umgang mit dem Atomabkommen und forderte einen Kurswechsel in Teheran. Anfang der Woche hatte sich Kanzlerin Angela Merkel mit Rouhani in New York getroffen. Hintergrund war die Hoffnung der Europäer, das mit Russland und China ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Dieses soll die Islamische Republik davon abhalten, Atomwaffen zu entwickeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte wie Merkel am Rande der UN-Vollversammlung die Hoffnung geäußert, dass Rouhani sich mit US-Präsident Donald Trump treffen wird.

Unterdessen hat der innenpolitisch schwer unter Druck befindliche Trump den Äußerungen Rouhanis über ein US-Angebot zur Aufhebung von Sanktionen widersprochen. Trump erklärte am Freitag auf Twitter: "Der Iran wollte, dass ich die gegen ihn verhängten Sanktionen aufhebe, damit es ein Treffen gibt. Ich sagte natürlich Nein."

Unterdessen hat der vor zwei Monaten vom Iran festgesetzte britische Tanker "Stena Impero" die iranischen Hoheitsgewässer wieder verlassen. Das Schiff habe die internationalen Gewässer erreicht und sei nun auf dem Weg nach Dubai, bestätigte die schwedische Eignerfirma Stena Bulk mit. Dort werde die Crew medizinisch untersucht. "Schön, dass es vorbei ist", so Reedereichef Erik Hanell.

Der Iran hatte den Tanker Mitte Juli vermutlich als Vergeltung für die Beschlagnahmung des iranischen Tankers "Grace 1" durch die britischen Behörden vor Gibraltar in der Seestraße von Hormuz festgesetzt. Sie hatten das Schiff am 4. Juli unter dem Vorwurf beschlagnahmt, dass es im Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl an eine syrische Raffinerie liefern wolle. Die Legalität der Festsetzung, die vermutlich auf Bitten der USA erfolgte, war international umstritten. Die Festsetzung der erfolgte vor dem Hintergrund des Streits um das Atomabkommen mit dem Iran und der US-Kampagne des "maximalen Drucks" gegen die Islamische Republik.