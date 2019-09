WZ Online

Washington. In der Affäre um möglichen Machtmissbrauch erhöhen die Demokraten den Druck auf US-Präsident Donald Trump. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, forderte am Sonntag den Zugang zu aufgezeichneten Telefonaten von Trump mit dessen russischem Amtskollegen Wladimir Putin sowie mit anderen Staats- und Regierungschefs.

"Ich denke, dass die vorrangige Notwendigkeit hier ist, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu schützen", sagte der Demokrat im Sender NBC. Man müsse sehen, ob der Präsident insbesondere in den Gesprächen mit Putin die Sicherheit der USA untergraben habe, um persönlich in seiner Kampagne zur Wiederwahl zu profitieren. "Wenn es einen Versuch gibt, dies zu verstecken und zu vertuschen, dann sind wir entschlossen, es herauszufinden", sagte Schiff.

Ein Whistleblower hatte gesagt, dass Mitarbeiter des Präsidialamtes mehrere Trump-Gespräche mit Staats- und Regierungschefs in einem besonders vertraulichen Computersystem unter Verschluss halten würden. Dabei gehe es darum, dass Trumps Äußerungen politisch sensibel seien - nicht aber um Gründe der nationalen Sicherheit, für die diese Form der Speicherung eigentlich vorgesehen ist.

Trump im Angriffsmodus

Nachdem die Demokraten in der Russland-Affäre um eine Einmischung in die Wahl 2016 noch von einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump abgesehen haben, prüfen sie nun ein solches Vorgehen in der sogenannten Ukraine-Affäre. Sie werfen dem Republikaner Machtmissbrauch vor: Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat zu Ermittlungen ermuntert haben, die seinem möglichen demokratischen Herausforderer Joe Biden im Wahlkampf schaden könnten.

Trump ist unterdessen wieder in den Angriffsmodus übergegangen. Die Ukraine-Affäre und der Vorstoß der Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anzustrengen, seien der "größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik", sagte Trump in einer am Samstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. "Es ist alles sehr einfach: Sie versuchen, mich zu stoppen, weil ich für euch kämpfe. Und ich werde das niemals zulassen." (apa, reuters, dpa)