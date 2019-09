WZ Online

Kabul. Der Rivale von Afghanistans Staatschef Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah, hat sich zum Sieger der Präsidentenwahl vom Samstag erklärt. "Wir haben die meisten Stimmen bei dieser Wahl", sagte der Regierungschef am Montag in Kabul. Eine Stichwahl werde nicht nötig sein.

Das Votum am Samstag war von zahllosen Anschlägen überschattet. Mindestens fünf Menschen wurden getötet und dutzende weitere verletzt. Die Wahlkommission erklärte am Sonntagvormittag, dass nach Ergebnissen aus knapp der Hälfte der Wahllokale weniger als 1,1 Millionen Bürger zur Abstimmung gegangen seien. Insgesamt leben geschätzt etwa 35 Millionen Menschen in dem Krisenstaat.

Ghani und Abdullah Favoriten

Insgesamt traten bei der Wahl 18 Kandidaten an. Amtsinhaber Ghani und sein langjähriger Kontrahent Abdullah Abdullah galten als Favoriten. Mit Ergebnissen wird nicht vor dem 19. Oktober gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist für November eine Stichwahl vorgesehen.

Bei den letzten Wahlen erklärten sich Abdullah und Ghani zum Sieger. Die USA mussten vermitteln. Sie ernannten Ghani zum Präsidenten und Abdullah zum Regierungschef. (afp/apa)