Italien zählt aktuell die meisten Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 in Europa. Nachdem die italienische Regierung die Isolation von etwa einem Dutzend Städten angekündigt hatte, wurde am Sonntag sogar der weltberühmte Karneval von Venedig abgesagt. Dies kündigte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, an, nachdem zwei Coronavirus-Fälle in der Lagunenstadt bestätigt wurden.

In ganz Norditalien wurden bisher 115 Coronavirus-Fälle gemeldet. Damit ist Italien weltweit auf Platz vier, in Europa gar auf Platz eins in der Liste der Länder mit den meisten Coronavirus-Erkrankungen aufgerückt.

Der Karneval von Venedig lockt jährlich Hunderttausende Menschen in die Lagunenstadt. Mit der Absage der Veranstaltung wolle man die Verbreitung der Epidemie verhindern, sagte Regionalpräsident Zaia laut Medienangaben. In den isolierten norditalienischen Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Menschen könnten sich nur mit "besonderen Ausnahmeregelungen" bewegen.

Innenminister Nehammer: "Kein Grund zur Panik"

Während man in Italien also mit teils drastischen Maßnahmen auf die Gefahr einer Ausweitung der Epidemie reagiert, ist man im benachbarten Österreich noch um Beruhigung bemüht. "Wir sind gut gerüstet", sagte Innenminister Karl Nehammer am Sonntag. "Es gibt keinen Grund zur Panik." Mit den italienischen Behörden sei man in enger Abstimmung. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass es keinen Fall in Österreich gibt."

"Die Lage in Italien nehmen wir sehr ernst", so Nehammer. Auffällig sei dabei der rasche Anstieg bei den Fallzahlen, die Lage im Nachbarland entwickle sich "dynamisch".

Zur von Italien von verschiedenen Stellen bereits erhobenen Forderung nach Schließung der Grenzen im Stiefelstaat verwies der Innenminister auf die Einschätzung der Experten, die auch morgen, Montag, wieder unter Beteiligung des Gesundheitsministeriums im BMI zum Einsatzstab zusammentreten und die neuesten Entwicklungen abwägen werden. Grundsätzlich wäre ein solcher Schritt "sehr rasch umzusetzen". Binnen Minuten bzw. binnen einer Stunde könnten Grenzkontrollen "hochgefahren werden", erläuterte Franz Lang, Leiter des Bundeskriminalamts - abhängig davon, welche Maßnahmen, vor allem gesundheitsspezifischer Natur, man durchführen wolle.

Hotline der Wirtschaftskammer

Die österreichische Wirtschaftskammer richtet unterdessen wegen des Coronavirus ab Montag eine Hotline für betroffene Unternehmen ein (05 90900-4352, Mo-Fr 9.00-17.00 Uhr). Ziel sei es, den Firmen beispielsweise beim Kontakt zu chinesischen Behörden zu helfen. Das Wirtschaftsministerium organisierte eine "Task Force" namens "Wirtschaft COVID-19" zwischen der chinesischen Botschaft, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. Rund 1000 Firmen aus Österreich haben Niederlassungen in China, dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner in Asien.