Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Militäroffensive gegen die syrische Armee gestartet. Nach den Luftangriffen auf türkische Soldaten in der nordwestsyrischen Provinz Idlib am Donnerstag sei die Operation "Frühlingsschild" erfolgreich im Gange, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar mit. Sein Land wolle aber keine Konfrontation mit Russland, sagte er weiter. Moskau ist mit Syriens Machthaber Bashar al-Assad verbündet und unterstützt ihn militärisch.

Bei den Luftangriffen vom Donnerstag wurden 33 türkische Soldaten getötet, ein weiterer starb am Freitag. Syriens Machthaber Bashar al-Assad führt seit Ende vergangenen Jahres zusammen mit Russland eine Offensive in der letzten Hochburg der Assad-Gegner in Idlib. Dort sind vor allem islamistische und dschihadistische Milizen aktiv, die teils von der Türkei unterstützt werden.

Syrische Regierung sperrt Luftraum im Nordwesten

Im Zuge der türkischen Angriffe hat die syrische Regierung nun den Luftraum im Nordwesten des Landes gesperrt. Flugzeuge und Drohnen dürften über dem Nordwesten und insbesondere über Idlib nicht mehr fliegen, teilte die syrische Armee mit. "Jedes Flugzeug, das unseren Luftraum verletzt, wird als feindlich eingestuft und abgeschossen."

Der Schritt folgte kurz nach dem mutmaßlichen Abschuss eines Kampfflugzeugs der syrischen Regierung. Von der Türkei unterstütze Rebellen erklärten, den Jet abgeschossen zu haben. Die syrische Armee bestritt dies und erklärte, statt des Flugzeugs sei eine türkische Drohne abgeschossen worden.

Türkische Truppen haben bereits am Samstag Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien unternommen. Aktivisten zufolge wurden dabei mehr als 70 Soldaten der syrischen Regierung getötet. Türkische Truppen würden in der Provinz Idlib und der Umgebung weiterhin angreifen, hieß es aus Kreisen des syrischen Militärs am Sonntag. Die Türkei griff aus Vergeltung an für die Tötung von 36 türkischen Soldaten bei einem Luftangriff in Idlib.

Warnungen an Russland und Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuletzt scharfe Warnungen an Russland und Syrien gerichtet. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag sagte er nach eigenen Angaben, Russland solle der Türkei in Syrien "aus dem Weg" gehen. Syrien wiederum drohte Erdogan, dass es den "Preis zahlen" werde für den Tod der türkischen Soldaten.

Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg islamistische Rebellen, der syrische Präsident Bashar al-Assad dagegen wird von Russland unterstützt. Akar appellierte erneut an Russland, auf die syrische Regierung einzuwirken, damit diese die Angriffe einstelle.

Treffen zwischen Erdogan und Putin kommende Woche

Am Sonntag teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit, dass die Türkei zwei syrische Kampfflugzeuge abgeschossen hat. Es handle sich dabei um zwei Flugzeuge des Typs SU-24 aus russischer Produktion. Diese hätten türkische Kampfjets angegriffen, hieß es zur Begründung. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die syrische Staatsagentur Sana berichteten von dem Abschuss zweier syrischer Kampfflugzeuge in der Provinz Idlib.

Indes wies das Verteidigungsministerium in Moskau die Berichte über einen Abschuss des Suchoi-Kampfjets vom Typ SU-24 der russischen Luftstreitkräfte in Idlib zurück. Es handle sich um "Fake"-News. Die Flugzeuge der Russischen Föderation erfüllten ihre Aufgaben und seien in normalem Betrieb.

Das türkische Verteidigungsministerium teilte weiter mit, man habe zwei Luftabwehrsysteme zerstört, nachdem diese eine türkische Drohne abgeschossen hätten.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu telefonierte unterdessen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Nach einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau diente das Telefonat der Vorbereitung des Treffens zwischen Erdogan und Putin in der kommenden Woche. Ziel sei die Schaffung einer Atmosphäre für einen "ergebnisorienten Dialog" der beiden Staatschefs zur Lösung des Konflikts in Syrien, teilte das Ministerium mit. (apa, afp, dpa)