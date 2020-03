WZ Online

Die Nasa und die European Space Agency (ESA) haben jetzt festgestellt, dass die Stickstoffoxid-Belastung über China signifikant zurückgeht. Dieser Effekt hängt zumindest teilweise mit dem Produktionsrückgang und dem Rückgang des Autoverkehrs in China in Folge der Coronavirus-Krise zusammen.

Die Maßnahmen der chinesischen Behörden waren bis dato umfassend. Ende 2019 wurde das Virus Covid-19 in Wuhan entdeckt, am 23. Jänner 2020 wurde die Stadt abgeriegelt. Das war die erste Quarantänemaßnahme, weitere folgten.

Ausgangspunkt Wuhan

Laut den Wissenschaftern der Nasa war die Reduktion der Stickstoffbelastung zunächst in Wuhan zu erkennen, hat sich dann aber über das ganze Land ausgebreitet. Millionen Menschen waren in Quarantäne - die umfassendste deratige Maßnahme in der Geschichte der Menschheit. "Es ist das das erste Mal, dass ich einen derartig dramatischen Rückgang über eine derartig große Fläche in Folge eines spezifischen Ereignisses beobachte", so der Nasa-Wissenschafter Fei Liu.

Mitgeholfen haben dürfte allerdings das chinesische Neujahrsfest. Ende Jänner und Anfang Februar wird gefeiert, Geschäfte und Fabriken haben dann weitgehend geschlossen. Untersuchungen der vergangenen Jahre haben ergeben, dass in der Zeit die Stickstoffbelastung generell abnimmt. Diesmal war es aber so, dass die Schadstofbelastung nach Ende der Feierlichkeiten nicht wieder, wie üblich, angewachsen ist.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china