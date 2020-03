Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel liegt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut ersten Prognosen vor seinem Rivalen Benny Gantz. Netanjahus rechtsgerichtete Likud-Partei kommt den Angaben vom Montag zufolge auf 36 bis 37 Sitze in der Knesset, Gantz' Mitte-Rechts-Liste Blau Weiß auf 32 bis 33 Sitze. Für eine absolute Mehrheit wären 61 Sitze von 120 erforderlich.

Netanjahus konservativer Likud-Block habe Sitze hinzugewonnen und könne rund 37 Abgeordnete in die Knesset entsenden, meldeten israelische Sender am Montagabend auf Basis von Befragungen. Zusammen mit Bündnispartnern sei für Netanjahus Partei damit eine Regierungsmehrheit zum Greifen nahe. Herausforderer Gantz bleibe mit seiner Partei Blau und Weiß hinter Likud zurück.

In Israel wurde binnen eines Jahres bereits das dritte Mal gewählt. Netanjahu hatte es nach zwei Wahlen im vergangenen Jahr nicht geschafft, eine Regierungskoalition zu schmieden. Auch Gantz, dessen Partei der politischen Mitte zugeordnet wird, gelang dies nicht.

Das rechte Lager besteht aus Netanjahus konservativem Likud, dem Jamina-Parteienblock von Verteidigungsminister Naftali Bennett und den strengreligiösen Parteien. Die rechtsextreme Ozma Jehudit (Jüdische Kraft) scheiterte an der Sperrklausel von 3,25 Prozent.

Zum Mitte-Links-Lager wird neben Gantz' Bündnis Blau-Weiß, der linksliberalen Liste von Arbeitspartei, Merez und Gescher auch die Vereinigte Arabische Liste gezählt. Allerdings gelten die arabischen Parteien nicht als potenzielle Koalitionspartner.

Hohe Beteiligung

Der ultrarechte Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman wurde auch bei dieser Wahl als Königsmacher gesehen. Seine Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) erhielt den Prognosen zufolge sechs bis acht Mandate. Lieberman hatte Netanjahu nach einer Wahl im April vergangenen Jahres seine Unterstützung entzogen. Hintergrund ist ein Streit mit Netanjahus strengreligiösen Bündnispartnern über die Wehrpflicht auch für ultra-orthodoxe Männer.

Netanjahu steht innenpolitisch unter verstärktem Druck, da er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht muss. Der Prozess gegen ihn beginnt am 17. März. Der Premier weist die Vorwürfe zurück. Mit vier Amtszeiten ist er so lange an der Macht wie kein anderer Regierungschef in Israel vor ihm.

Die Wahlbeteiligung war bis zum Abend relativ hoch. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag sie um 20.00 Uhr bei 65,5 Prozent, fast zwei Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Wahl im September. Dies ist die höchste Wahlbeteiligung seit 21 Jahren zu diesem Zeitpunkt. (afp/dpa/reu/apa)