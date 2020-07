In den USA wollen die Republikaner im Senat und das Präsidialamt im Rahmen des jüngsten Corona-Hilfspakets, das laut republikanischen Senatoren bis zu eine Billion Dollar umfassen soll, die staatliche Arbeitslosenhilfe vorübergehend deutlich reduzieren. Die Unterstützung solle von 600 Dollar auf 200 Dollar pro Woche gekürzt werden, bis ein neues System in Kraft trete, berichtete die "Washington Post" am Montag. Ziel sei dann ein einkommensabhängiges Arbeitslosengeld von 70 Prozent des letzten Gehalts. Reuters konnte zunächst keine Bestätigung für den Bericht erhalten. Einem hochrangigen Republikaner im Senat zufolge ist die Arbeit an dem Vorschlag noch nicht abgeschlossen.

Die Zeit drängt, denn am Freitag läuft eine Regelung aus, laut der Arbeitslose 600 Dollar pro Woche erhalten. Die Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, haben bereits deutlich gemacht, dass sie die bisherige Regelung beibehalten wollen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, forderte die Republikaner auf, rasch zu handeln. "Kinder sind hungrig, Familien können ihre Miete nicht zahlen, die Arbeitslosenhilfe läuft aus, und die Republikaner wollen erneut eine Pause einlegen und stückweise vorgehen." Den Republikanern geht es laut ihrem Mehrheitsführer Mitch McConnell vor allem darum, Kinder wieder in die Schulen und Arbeitslose wieder in Jobs zu bringen sowie das Gesundheitssystem zu unterstützen.

Finanzminister Steve Mnuchin hatte am Sonntag vorgeschlagen, das Paket aufzuschnüren und in Teilen zu verabschieden. Einige Republikaner hatten die hohen Kosten des Hilfspakets kritisiert. Bislang summieren sich die Hilfspakete in den USA auf 3,7 Billionen Dollar. Das Präsidialamt und die Republikaner im Senat - die dort die Mehrheit stellen - streiten seit Tagen über einen neuen Gesetzentwurf. Dieser müsste nach dem Senat auch von der zweiten Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, abgesegnet werden. Dort halten allerdings die Demokraten die Mehrheit.

B isher hochrangigster Regierungsvertreter mit Infektion

Unterdessen wurde am Montag bekannt, dass der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Robert O'Brien, sich mit dem Coronavirus infiziert hat. "Er hat milde Symptome und sich selbst isoliert", hieß es aus dem Weißen Haus. O'Brien arbeite nach einem positiven Corona-Test an einem "sicheren Ort" außerhalb des Weißen Hauses.

Es gebe keine Ansteckungsgefahr für Präsident Trump oder Vizepräsident Mike Pence, wurde beteuerte. "Die Arbeit des Nationalen Sicherheitsrates geht ununterbrochen weiter." Das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters im Weißen Haus befindet sich in der Nähe des Amtszimmers des Präsidenten. US-Medien berichteten allerdings, O'Brien habe bereits seit mehreren Tagen nicht mehr aus seinem Büro gearbeitet.

Die Mitarbeiter des US-Präsidialamts werden regelmäßig auf das Coronavirus untersucht. Trump selbst wird nach eigenen Angaben täglich auf das Coronavirus getestet. Mitarbeiter, Besucher und Journalisten, die in engen Kontakt zum Präsidenten kommen, werden auch getestet. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere positive Coronavirus-Fälle in Trumps Umfeld gegeben. So fiel im Mai bei Pences Sprecherin Katie Miller - der Ehefrau von Trumps wichtigem Berater Stephen Miller - ein Test positiv aus. O'Brien, einer der engsten Berater des Präsidenten, ist aber der bisher hochrangigste Regierungsvertreter, bei dem eine Infektion bekannt wurde. Der Nationale Sicherheitsberater war Mitte Juli nach Paris gereist und hatte dort Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien getroffen. (apa/afp/dpa/reuters)