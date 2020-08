Vier Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut haben Tausende Libanesen um die Opfer getrauert und gegen die politische Elite des Landes protestiert. Sie versammelten sich am Samstag auf dem Märtyrer-Platz im Zentrum der libanesischen Hauptstadt.

Im libanesischen Sender MTV war zu sehen, wie Demonstranten versuchten, die Absperrungen zum Parlament zu durchbrechen. Sprechchöre waren zu hören, unter anderem "Revolution, Revolution". "Das Volk will den Sturz des Regimes" war in Sprechchören weiter zu hören. "Verschwindet, ihr seid alle Mörder", stand auf Bannern. "Wir wollen eine Zukunft in Würde, wir wollen, dass das Blut der Explosionsopfer nicht umsonst vergossen wurde", sagte Rose Sirour, eine der Demonstrantinnen.

Eine MTV-Reporterin berichtete, Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt. Rund 5.000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration.

Viele Menschen im Libanon machen die Regierung für die Explosion mit mehr als 150 Toten und rund 5000 Verletzten verantwortlich. "Der Aufstand und die Revolution gehen weiter", sagte einer der Demonstranten zu MTV. Präsident Michael Aoun, Regierungschef Hassan Diab und die gesamte politische Führungsspitze seien für die Katastrophe verantwortlich. Aktivisten hatten in den sozialen Medien zu der Demonstration unter dem Motto "Gerechtigkeit für die Opfern, Rache an der Regierung" aufgerufen.

Schon im vergangenen Oktober gab es Massendemonstrationen, bei denen eine grundlegende Reform des politischen Systems gefordert wurde. Die Gegner der Regierung werfen ihr Korruption und Selbstbereicherung vor.

Seit dem Herbst sich die Lage der Menschen im Libanon weiter verschlechtert. Seit Monaten leidet das Land unter der vielleicht schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie verschärfte die Lage weiter. Die Inflation ist explodiert. Viele Libanesen wissen kaum noch, wie sie ihre Familien ernähren sollen.

Dass nun auch noch der wichtigste Handels-Umschlagplatz des Landes - vermutlich durch Fahrlässigkeit und Gleichgültigkeit der Behörden - vernichtet und sich damit Lage die Wirtschaftslage weiter verschärft hat, heizt die Wut weiter an.

Zudem droht eine humanitäre Katastrophe, die das Land nicht alleine meistern kann. Am Sonntag findet auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine internationale Geberkonferenz statt. Die von der UNO mitorganisierte Videokonferenz werde um 14 Uhr beginnen, teilte das Präsidialamt in Paris am Samstag mit. Gehofft wird auf Spenden von mindestens zwei Milliarden Dollar. Der deutsche Außenminister Heiko Maas und US-Präsident Donald Trump haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Trump: "Alle wollen helfen"

"Alle wollen helfen", schrieb Trump nach einem Telefonat mit Macron im Onlinedienst Twitter. Die USA hatten bereits am Freitag drei große US-Flugzeuge mit Hilfslieferungen nach Beirut geschickt. Für die EU werden Ratspräsident Charles Michel und der Kommissar für humanitäre Hilfe, Janez Lenarcic, an der Videokonferenz teilnehmen.

Auch Österreich beteiligt sich. Die Regierung stellt eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) als Soforthilfe zur Verfügung. Die Mittel werden der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) und österreichischen NGOs für die Versorgung und Unterbringung der Bewohnern bereit gestellt.

Die Türkei bot derweil Unterstützung beim Wiederaufbau des Hafens in Beirut an. Zudem könne der Hafen in der südtürkischen Stadt Mersin Beirut bei der Zollabwicklung und der Lagerung großer Lieferungen helfen, bis die Anlagen dort wieder arbeitsfähig seien, sagte der stellvertretende Präsident der Türkei, Fuat Oktay, nach einem Treffen mit Aoun.

Macron war am Donnerstag nach Beirut gereist und hatte sich als erster ausländischer Staatschef ein Bild von den Zerstörungen gemacht. Den Plan für eine internationale Geberkonferenz kündigte er noch vor Ort an. (apa)

Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sprach am Samstag von 154 Toten und mehr als 60 Vermissten.

Von den mehr als 5.000 Verletzten schwebten nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitag noch mindestens 120 in Lebensgefahr. Rund 300.000 Menschen wurden obdachlos.

Am Dienstagabend hatten zwei gewaltige Explosionen am Hafen von Beirut weite Teile der Hauptstadt beschädigt. 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat, die jahrelang ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen in Containern auf dem Hafengelände gelagert worden waren, hatten sich aus bisher ungeklärten Umständen entzündet und das Hafenviertel völlig zertört. Ammoniumnitrat kann für Düngemittel oder zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden.16 Hafen-Mitarbeiter wurden inzwischen festgenommen, unter ihnen der Hafen-Direktor und der Chef des Zolls.