Die Treibhausgasemissionen haben 2019 mit 59,1 Gigatonnen an CO2-Äquivalenten einen neuen Höchststand erreicht. Laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) am Mittwoch geht der globale Kurs damit in Richtung eines durchschnittlichen Temperaturanstiegs von drei Grad Celsius. Bereits für 2018 wurde vor einem Jahr ein Höchststand von 55,3 Gigatonnen vermeldet, der heuer somit noch einmal übertroffen worden ist.

Der Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ist ein erneutes Indiz dafür, dass die Welt auf einen extremen Klimawandel zusteuert. Er folgt auf ein Jahr ernüchternder Wetterextreme, inklusive einer immensen Reduktion des Eises in der Arktis, Rekordhitzewellen und Waldbränden im Westen der USA und in Sibirien.

🔴The #EmissionsGap🔴



Despite a dip in CO2 emissions caused by the #COVID19 pandemic, the world is still heading for a temperature rise in excess of 3°C this century.



But a low-carbon recovery could cut 25% off the emissions we expect to see in 2030: https://t.co/Nl7O30TaNs pic.twitter.com/dN68mw5x9C