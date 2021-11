Bei einem Besuch in Taiwan hat eine Delegation des Europäischen Parlaments dem Land Solidarität im Konflikt mit China zugesichert. "Taiwan ist nicht alleine", sagte der Leiter der Delegation, der französische EU-Abgeordnete Raphaël Glucksmann, am Freitag in Taipeh. Taiwan gehöre zu den "lebendigsten Demokratien der Region". Glucksmann zufolge ist die Delegation die erste Gruppe, die das EU-Parlament jemals nach Taiwan entsandte.

Peking hatte den dreitägigen Besuch der Delegation, der auch EU-SPÖ-Abgeordneter Andreas Schieder angehörte, scharf kritisiert. "Wir sind mit dem Besuch einiger europäischer Abgeordneter in Taiwan sehr unzufrieden", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in Peking. Das EU-Parlament solle sich an die "Verpflichtungen" des sogenannten Ein-China-Prinzips halten.

"Es ist keine Provokation nach Taiwan zu kommen, es sollte normal sein", sagte Glucksmann. Die Isolation Taiwans würde den Konflikt nur weiter anheizen. Glucksman, der nach eigenen Angaben bereits auf der Sanktionsliste Pekings steht, verwies auch auf die Forderungen des EU-Parlaments nach einem bilaterales Investitionsabkommen zwischen der EU und Taiwan sowie die Umbenennung des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in "Büro der Europäischen Union in Taiwan".

Schieder lobt Kampf gegen Desinformation

Schieder lobte wie seine Delegationskollegen den Kampf Taiwans gegen Desinformation und gegen Interventionen aus dem Ausland. Taiwan haben ein "sehr erfolgreiches Modell" indem es die Gesellschaft und den Privatsektor miteinbeziehe, erklärte Schieder bei der Pressekonferenz. Lobende Worte fand er auch für die "demokratische, inklusive, offene" Anti-Covid-Strategie Taiwans, zudem sei die Kooperation mit Taiwan insbesondere in Sachen Halbleitern "wichtig".

Der Streit um Taiwans Status geht auf den chinesischen Bürgerkrieg zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten unter Mao Zedong nach Taiwan flüchteten. In Peking wurde 1949 die kommunistische Volksrepublik gegründet, während sich Taiwan als "Republik China" zu einer freiheitlichen Demokratie entwickelte.

Peking sieht die Insel jedoch als sein eigenes Territorium an. Mit seiner Ein-China-Doktrin fordert Peking, dass kein Land diplomatische und andere offizielle Beziehungen zu der Inselrepublik unterhalten darf, wenn es ein normales Verhältnis mit der Volksrepublik pflegen will. (apa)