Andre Anwar

Das Geschäft mit dem Tod blüht, wie schon lange nicht mehr. Militärausgaben erreichten im zweiten Jahr der Pandemie ein Rekordniveau. Die weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2021 real um 0,7 Prozent auf 2113 Milliarden Dollar an. Die fünf größten Geldgeber im Jahr 2021 sind die Vereinigten Staaten, China, Indien, das Vereinigte Königreich und Russland, auf die zusammen 62 Prozent der Ausgaben entfallen. Dies geht aus neuen Daten zu den weltweiten Militärausgaben hervor, die heute (Montag) vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht wurden.

Die weltweiten Militärausgaben stiegen 2021 weiter an und erreichten mit 2,1 Billionen Dollar ein Allzeithoch. Dies war das siebte Jahr in Folge, in dem die Ausgaben stiegen.

Was ist SIPRI? Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für den weltweiten Handel mit Waffen. Es besteht seit 1966 und wurde damals zum 150 Jahrestages von ununterbrochenem Frieden auf schwedischem Boden gegründet. Seitdem wird es vom schwedischen Parlament finanziert und ist aus einer internationalen Gruppe aus Forschern zusammengesetzt. Neben Zahlen zum weltweiten Bestand an Atomwaffen veröffentlicht SIPRI jährlich auch Daten zur Entwicklung des konventionellen internationalen Waffenhandels, den größten Import und Exportländern von Waffen und viele andere Studien zum Thema Krieg und Frieden.

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die weltweiten Militärausgaben ein Rekordniveau erreicht", sagte Diego Lopes da Silva, leitender Forscher des SIPRI-Programms für Militärausgaben und Rüstungsproduktion. Das reale Wachstum hat sich aufgrund der Inflation verlangsamt. Nominal stiegen die Militärausgaben jedoch um 6,1 Prozent.

Infolge einer starken wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 sank die globale Militärlast - der Anteil der Militärausgaben am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) - um 0,1 Prozentpunkte, von 2,3 Prozent im Jahr 2020 auf 2,2 Prozent im Jahr 2021.

Die USA konzentrierten sich auf militärische Forschung und Entwicklung

Die Militärausgaben der Amerikaner beliefen sich 2021 auf 801 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 1,4 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Die militärische Belastung der USA ging leicht von 3,7 Prozent des BIP im Jahr 2020 auf 3,5 Prozent im Jahr 2021 zurück.

Die US-Mittel für militärische Forschung und Entwicklung (FuE) stiegen zwischen 2012 und 2021 um 24 Prozent an, während die Mittel für die Rüstungsbeschaffung im gleichen Zeitraum um 6,4 Prozent absanken. Im Jahr 2021 werden die Ausgaben für beide Bereiche sinken. Der Rückgang der FuE-Ausgaben (-1,2 Prozent) war jedoch geringer als der der Rüstungsbeschaffungsausgaben (-5,4 Prozent).

Der Anstieg der FuE-Ausgaben in der Dekade 2012-21 deutet darauf hin, dass sich die Vereinigten Staaten verstärkt auf Technologien der nächsten Generation konzentrieren", sagte Alexandra Marksteiner, Forscherin im SIPRI-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion. Die US-Regierung hat wiederholt die Notwendigkeit betont, den technologischen Vorsprung des US-Militärs gegenüber strategischen Konkurrenten zu erhalten.

Russland erhöhte seine Militärhaushalt deutlich im Vorfeld des Ukraine-Krieges

Moskau hat seine Militärausgaben im Jahr 2021 um 2,9 Prozent auf 65,9 Milliarden Dollar erhöht - zu einer Zeit, in der es seine Streitkräfte entlang der ukrainischen Grenze aufrüstete. Dies war das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg, und Russlands Militärausgaben erreichten im Jahr 2021 4,1 Prozent des BIP.

Die hohen Öl- und Gaseinnahmen, dank Abnehmerländern wie Deutschland, haben Russland geholfen, seine Militärausgaben im Jahr 2021 so zu erhöhen.

"Die russischen Militärausgaben waren zwischen 2016 und 2019 aufgrund der niedrigen Energiepreise in Verbindung mit den Sanktionen als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 zurückgegangen", sagte Lucie Béraud-Sudreau, Direktorin des SIPRI-Programms für Militärausgaben und Rüstungsproduktion.

Die Haushaltslinie "Landesverteidigung", die etwa drei Viertel der gesamten Militärausgaben Russlands ausmacht und Mittel für Betriebskosten sowie für die Rüstungsbeschaffung umfasst, wurde im Laufe des Jahres nach oben korrigiert. Der endgültige Betrag belief sich auf 48,4 Milliarden Dollar und lag damit um 14 Prozent höher als der für Ende 2020 veranschlagte Betrag.

Da die Ukraine ihre Verteidigung gegen Russland verstärkt hat, sind ihre Militärausgaben seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 um 72 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 sanken die Ausgaben auf 5,9 Milliarden Dollar, machten aber immer noch 3,2 Prozent des BIP des Landes aus.

Anhaltender Anstieg der Ausgaben der wichtigsten Länder in Asien und Ozeanien

China, als der zweitgrößte Geldgeber der Welt, wird 2021 schätzungsweise 293 Milliarden Dollar für sein Militär ausgeben, was einem Anstieg von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2020 entspricht. Chinas Militärausgaben sind in 27 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen. Der chinesische Haushalt 2021 war der erste im Rahmen des 14. Fünfjahresplans, der bis 2025 läuft.

Nach der ersten Genehmigung ihres Haushalts für 2021 erhöhte die japanische Regierung die Militärausgaben um 7 Milliarden Dollar. Dadurch stiegen die Ausgaben um 7,3 Prozent auf 54,1 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Das ist die höchste jährliche Steigerung seit 1972. Auch die australischen Militärausgaben stiegen 2021: um 4,0 Prozent auf 31,8 Milliarden Dollar.

"Chinas wachsende Selbstbehauptung im und um das süd- und ostchinesische Meer ist zu einer wichtigen Triebfeder für die Militärausgaben in Ländern wie Australien und Japan geworden", sagte SIPRI-Forschungsleiter Nan Tian. Ein Beispiel ist das trilaterale Sicherheitsabkommen AUKUS zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, das die Lieferung von acht atomgetriebenen U-Booten an Australien zu geschätzten Kosten von bis zu 128 Milliarden Dollar vorsieht.

Auch andere Entwicklungen waren bemerkenswert: Im Jahr 2021 wurde der iranische Militärhaushalt zum ersten Mal seit vier Jahren auf 24,6 Milliarden Dollar erhöht. Die Mittel für das Korps der Islamischen Revolutionsgarden stiegen 2021 weiter an - um 14 Prozent im Vergleich zu 2020 - und machten 34 Prozent der gesamten Militärausgaben des Irans aus.

Acht europäische NATO-Mitglieder erreichten 2021 das Ziel des Bündnisses, 2 Prozent oder mehr des BIP für ihre Streitkräfte auszugeben.

In Afrika erhöhte Nigeria seine Militärausgaben im Jahr 2021 um 56 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg ist eine Reaktion auf zahlreiche Sicherheitsherausforderungen wie gewalttätigen Extremismus und separatistische Aufstände.

Deutschland, das drittgrößte Land in Mittel- und Westeuropa, gab im Jahr 2021 56,0 Milliarden Dollar für sein Militär aus, was 1,3 Prozent seines BIP entspricht. Die Militärausgaben fielen aufgrund der Inflation um 1,4 Prozent niedriger aus als 2020.

Im arabischen Raum beliefen sich die Militärausgaben Katars 2021 auf 11,6 Milliarden Dollar, womit das Land der fünftgrößte Geldgeber im Nahen Osten war. Katars Militärausgaben waren 2021 um 434 Prozent höher als 2010, als das Land zum letzten Mal vor 2021 Ausgabendaten veröffentlichte.

Indiens Militärausgaben in Höhe von 76,6 Mrd. USD sind die dritthöchsten der Welt. Dies ist ein Anstieg um 0,9 Prozent gegenüber 2020 und um 33 Prozent gegenüber 2012. In dem Bestreben, die einheimische Rüstungsindustrie zu stärken, waren 64 Prozent der indischen Investitionsausgaben im Militärhaushalt 2021 für den Erwerb von Waffen aus einheimischer Produktion vorgesehen.