Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Stärkung seiner Nuklearstreitkräfte versprochen. "Wir werden weiterhin Schritte unternehmen, um die nuklearen Fähigkeiten unseres Landes so schnell wie möglich zu stärken und zu entwickeln", sagte Kim laut eines Berichts der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag bei einer Militärparade in Pjöngjang. Die Waffen sollten in erster Linie der Abschreckung dienen.

Sie sollten aber auch bei Angriffen auf die "grundlegenden Interessen" Nordkoreas eingesetzt werden. Nach KCNA-Angaben hielt Kim die Rede am Montagabend bei einer Parade zum 90. Jahrestag der Gründung der Koreanischen Revolutionären Volksarmee auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang. Demnach war auf der Parade die Interkontinentalrakete Hwasong-17 zu sehen, die Nordkorea nach eigenen Angaben am 24. März erfolgreich getestet hatte. Die Zuschauer hätten beim Anblick der "riesigen" Rakete "gejubelt" und seien "sehr aufgeregt" gewesen, schrieb KCNA weiter. Bilder von der Parade hat Nordkorea allerdings noch nicht veröffentlicht. (apa)