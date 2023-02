Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist am Montag in Budapest mit Chinas ranghöchsten Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen. Der Minister lobte den Einsatz von Wang bei der Entwicklung der chinesisch-ungarischen Beziehungen auf Facebook. Ungarn würde auf der Investitions-Landkarte der größten chinesischen Unternehmen eine herausragende Stellung einnehmen.

Szijjártó äußerte weiters die Hoffnung auf eine künftige Zusammenarbeit, während sich Wang Yi für die gute Kooperation zwischen den beiden Ländern bedankte und das gegenseitige Vertrauen und die Achtung lobte. Peking würde es hoch schätzen, dass die ungarische Regierung eine chinafreundliche Politik betreibe und auf internationalen Foren in gewissen Angelegenheiten Unterstützung leiste. Zugleich sei China bereit, Ungarn im Interesse von Souveränität, Sicherheit und Entwicklung Unterstützung zu gewähren, betonte Wang Yi.

Beispielhafte Beziehung

Bereits am Sonntagabend kam es zu einer Begegnung von Wang Yi mit dem ungarischen rechtsnationalen Premier Viktor Orbán im Rahmen eines privaten Abendessens. Das Verhältnis der beiden Länder sei zu einem "Musterbeispiel" geworden, schrieb das chinesische Außenministerium über das Treffen. China und Ungarn wollten die Demokratisierung der internationalen Beziehungen fördern. Laut dem Bericht habe Orbán wiederum betont, dass Ungarn China gegenüber eine entschlossene freundschaftliche Politik führe. Ungarn werde auch in Zukunft ungebrochene Anstrengungen zur Förderung der Entwicklung der europäisch-chinesischen Beziehungen unternehmen, zitierte das Onlineportal "444.hu".

Politische Beobachter sahen in dem Besuch gleichsam das Ziel, die ungarische Regierung für eine mögliche Friedensregelung für die Ukraine zu gewinnen. Ungarn sei für China wichtig, da es als Mitglied der EU und der NATO eine "radikal abweichende China- und Russland-Politik" verfolge, konstatierte Àkos Bertalan Apatóczky, Leiter der China-Lehrstuhls der Reformierten Universität Gáspár Károli in Budapest im Onlineportal "infostart.hu". Der Besuch von Wang könnte auch bedeutend sein für den ungarischen Sonderweg in der Außenpolitik.

Die ungarische Opposition berief am Montag eine Sondersitzung des Parlaments ein zum Thema "Chinesisches Batteriewerk im nordungarischen Debrecen". Gegen die Großinvestition gibt es starke Proteste wegen der entstehenden Umweltschäden. (apa)