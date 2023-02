Tel Aviv/Ramallah. Die jüngste Serie an Gewalt in Nahost reißt nicht ab. Bei einer blutigen Razzia israelischer Truppen im besetzten Westjordanland wurden am Mittwoch zehn Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Augenzeugen berichten von Schüssen und kriegsähnlichen Szenen im Zentrum von Nablus.

Unter den Toten sollen sich zwei Kommandeure der Gruppe Islamischer Dschihad, ein weiterer Kämpfer sowie mindestens drei Zivilisten befinden, verlautete aus Palästinenser-Kreisen. Zu den Todesopfern gehören demnach auch ein 72 Jahre alter Mann und ein 14-jähriger Junge.

Ohne weitere Details zu nennen, bestätigte die israelische Armee den Einsatz in Nablus. Die Stadt ist wie Dschenin Schwerpunkt israelischer Razzien, die nach tödlichen Angriffen von Palästinensern in israelischen Städten verstärkt worden waren. Der Islamische Dschihad erklärte zu dem jüngsten Vorfall in Nablus, zwei ihrer Kommandeure seien in einem Haus von israelischen Truppen umzingelt worden. Dies habe zu Zusammenstößen geführt, in die weitere Bewaffnete eingegriffen hätten. Es seien Explosionen zu hören gewesen, Jugendliche hätten gepanzerte Mannschaftswagen der israelischen Armee mit Steinen beworfen.

Deutliche UN-Kritik an Israel

Ein Sprecher von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas verurteilte die Razzia. "Wir fordern ein Ende der anhaltenden Angriffe auf unser Volk", sagte Nabil Abu Rudeineh. Nach Angaben palästinensischer Stellen sind in diesem Jahr mindestens 50 Palästinenser - Kämpfer und Zivilisten - getötet worden. Dem israelischen Außenministerium zufolge starben bei Angriffen von Palästinensern zehn Israelis und ein Tourist aus der Ukraine.

Wie es aussieht, hat sich die Spirale von Gewalt und Gegengewalt wieder zu drehen begonnen, ein Ende ist nicht absehbar. Die Hamas deutete bereits Vergeltungsschläge an. Die Palästinensergruppe, die mitunter an der Seite des Islamischen Dschihad kämpft und den Gazastreifen kontrolliert, teilte mit, sie beobachte die Entwicklung im Westjordanland und verliere langsam die Geduld. Die Hamas und der Islamische Dschihad haben sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben. Zuletzt haben sie sich aber an eine von Ägypten vermittelten Waffenruhe gehalten.

Der UN-Sicherheitsrat hat zuletzt die nachträgliche Genehmigung jüdischer Siedlungen im Westjordanland durch die israelische Regierung verurteilt. "Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die anhaltenden israelischen Siedlungsaktivitäten die Durchführbarkeit der Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Linien von 1967 in gefährlicher Weise gefährden", heißt es in der Erklärung der 15 Mitglieder des einflussreichsten Gremiums der Vereinten Nationen. "Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis und Bestürzung über die Ankündigung Israels vom 12. Februar zum Ausdruck."

Damit haben die Vereinigten Staaten, international die wichtigste Schutzmacht Israels, zum ersten Mal seit sechs Jahren eine israelkritische Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates zugelassen. Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, kritisierte die rückwirkende Genehmigung illegal errichteter Außenposten jüdischer Siedler im Westjordanland.

Umstrittene Justizreform schreitet voran

Am Mittwoch hat die rechtsgerichtete Regierungsmehrheit im israelischen Parlament in erster Lesung weitere Teile der umstrittenen Justizreform gebilligt. Eine Mehrheit der Abgeordneten der Knesset billigte zunächst eine Bestimmung, die das Oberste Gericht Israels daran hindern würde, die Ernennung von Ministern durch die Regierung zu verhindern. Später nahm ein weiterer Entwurf die erste Hürde, der es dem Gericht erheblich erschweren würde, vom Parlament verabschiedete Gesetze zu kippen.