Nach der Gewalteskalation im besetzten Westjordanland haben die israelischen Streitkräfte Ziele im palästinensischen Gazastreifen angegriffen. Damit habe man auf Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet reagiert, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit, ohne zunächst Einzelheiten zu dem Angriff zu nennen. Zuvor seien sechs Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden.

Davon seien fünf von der Luftabwehr abgefangen worden, eine Rakete sei auf offenem Gebiet niedergegangen. Dabei könnte es sich um eine Vergeltungsaktion radikaler Palästinenser gehandelt haben, für eine erneute Razzia des israelischen Militärs in Nablus im Westjordanland, bei der am gestrigen Mittwoch elf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden waren. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit größter Besorgnis und rief zur Deeskalation auf.

Unter den Todesopfern ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ein 16-jähriger Jugendlicher, die anderen Getöteten seien zwischen 23 und 72 Jahre alt. Bei dem elften Opfer handle es sich um einen 66-jährigen Mann, der am Abend nach dem Einatmen von Tränengas seinen Verletzungen erlag. Unter den Verletzten war ein Journalist von Palestine TV, wie einer seiner Kollegen mitteilte.

Sicherheitslage am "gefährlichsten Punkt seit Jahren"

UN-Generalsekretär António Guterres sagte in New York, "die Situation im besetzen Palästinensergebiet ist an ihrem gefährlichsten Punkt seit Jahren". Erste Priorität müsse sein, "eine weitere Eskalation zu verhindern, Spannungen zu verringern und Ruhe wiederherzustellen". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich "tief beunruhigt". Die USA erklärten, sie seien "extrem besorgt" über die Gewalt im Westjordanland.

Die israelische Polizei erhöhte nach eigenen Angaben die Alarmbereitschaft, vor allem in Jerusalem. Sijad al-Nachala, Generalsekretär des Islamischen Dschihad, sprach von einem "bedeutenden Verbrechen", auf welches die "Widerstandstruppen ohne zu zögern" reagieren müssten. Die israelische Armee hat seit fast einem Jahr ihre Einsätze im Norden des Westjordanlands verstärkt. Dabei fahndet sie nach militanten Palästinensern, die "terroristischer" Aktivitäten verdächtigt werden. Besonders Nablus und Dschenin sind als Hochburgen bewaffneter Palästinensergruppen betroffen.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden neun Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 59 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen. Es gibt zudem immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, israelische Aktivisten oder Soldaten. (apa, reuters, dpa, afp)