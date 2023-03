"Wenn ihr nicht höllisch kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben", sprach Donald Trump am 6. Januar 2020 in einer Rede zu seinen Anhängern. Kurz darauf kam es zum folgenschweren Sturm auf das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses in Washington. Während seine Verantwortung für jene Aufstände noch der Prüfung von Sonderermittlern obliegt und weitere Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten laufen, bahnte sich für Trump nun die nächste juristische Front an.

Er könnte bald als erster Präsident jemals einer möglichen Strafverfolgung ausgesetzt sein. Der Grund: Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 habe Trump über seinen Anwalt Michael Cohen umgerechnet mehr als 120.000 Euro an die Pornodarstellerin Stephanie Clifford entrichten lassen. Die Summe sollte als Schweigegeld dienen und verhindern, dass ein Publikwerden der mutmaßlichen Affäre Trumps mit der Sexfilm-Regisseurin das Rennen um das höchste Amt negativ beeinflussen könnte.

Die Zahlung selbst sei dabei gesetzeskonform, wie der Jusprofessor John Coffee von der Columbia University der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Doch laut Vorwürfen der Staatsanwaltschaft habe der spätere Präsident die Rückerstattung des Schweigegeldes als Anwaltskosten über seine Trump Organization deklarieren lassen. Dies stelle eine Fälschung von Handelsdokumenten dar. Gelingt es dem leitenden Staatsanwalt Alvin Bragg, die mit der Prüfung der Sachlage betraute Grand Jury in New York davon zu überzeugen, dass Trump mithilfe der Fälschung eine Einflussnahme in den Wahlkampf zu vertuschen versuchte, könnte das Delikt als schweres Verbrechen gewertet - und Trump zu bis zu vier Jahren Gefängnis verdonnert werden.

Im Lichte einer möglichen Anklage kündigte Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social seine Festnahme an und wandte sich mit Protestparolen an seine Anhängerschaft: "Führender republikanischer Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche festgenommen werden. Protestiert, holt Euch unsere Nation zurück!"

Partei steht hinter Trump

Eine tatsächliche Festnahme am Dienstag gilt als unwahrscheinlich, mit der Anklageerhebung könnte laut Politico hingegen bereits diese Woche gerechnet werden. Angesichts der Vorkommnisse des 6. Jänner machte sich die Sorge breit, Trump könnte erneut gewalttätige Proteste in Kauf nehmen oder gar heraufbeschwören. Der früheren demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zufolge würde Trumps Ankündigung "Unruhe unter seinen Anhängern schüren". Zwar versuchten auch republikanische Parteifreunde Trumps, darunter der Nachfolger Pelosis im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, die Situation zu kalmieren und Proteste abzuwenden. Doch die von Trump als "komplett widerlegtes Märchen und Hexenjagd" betitelte Causa hat eine Reihe von Unterstützern um den 76-Jährigen scharen lassen.

Neben McCarthy, der von "politischer Rache" spricht und eine Untersuchung der Angelegenheit durch den Kongress ankündigte, hält auch Mike Pence, ehemals Vize unter Trump, die Ermittlungen des demokratischen Staatsanwaltes Bragg für politisch motiviert. "Das schafft eine Menge Sympathie für den ehemaligen Präsidenten", gibt sich der relativ moderate Chris Sununu überzeugt, der neben Trump als möglicher republikanischer Präsidentschaftskandidat gehandelt wird. Ein möglicher Prozess gegen Trump dürfte wohl erst in mehr als einem Jahr starten und könnte damit in die Schlussphase der im Herbst 2024 anstehenden Präsidentschaftswahlkampagne fallen, meinen Rechtsexperten gegenüber Reuters.

Ungewisser Ausgang

Eine Anklage allein würde Trump nicht von einer Wiederkandidatur abhalten. Genauso wie jedoch unklar ist, ob der Ex-Präsident politisches Kapital aus einer möglichen Strafverfolgung ziehen wird können, ist auch der Verlauf und Ausgang der selben nicht vorhersehbar. Der Fall sei rechtliches Neuland. "Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten", sagte der frühere FBI-Agent und Staatsanwalt David Shapiro zur Nachrichtenagentur Reuters. Trump könnte sich etwa auf die Verjährungsfrist von fünf Jahren berufen. (jm/apa/reuters)