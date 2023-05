Die Arabische Liga nimmt Syrien nach mehr als einem Jahrzehnt der Aussetzung seiner Mitgliedschaft wieder auf. Das hätten die Außenminister der Mitgliedsstaaten am Sonntag bei einem Treffen in Kairo entschieden, teilte der Sprecher des Generalssekretärs der Liga mit. Zugleich fordert die Liga eine Lösung der Probleme infolge des Bürgerkrieges - wie der Flucht von Menschen aus Syrien in dessen Nachbarländer und des Drogenschmuggels in der Region. Das Ende der Suspendierung von Syriens Mitgliedschaft ist ein wichtiger Schritt hin zur Normalisierung der Beziehungen zu dem Land und seinem Präsidenten Baschar al-Assad. Dieser könne bereits am Gipfel der Arabischen Liga am 19. Mai teilnehmen, sagte Liga-Generalsekretär Ahmed Abul Gheit.

Syriens Mitgliedschaft wurde 2011 ausgesetzt, nachdem Proteste gegen Assad von den Sicherheitskräften niedergeschlagen worden waren. Die Unruhen wuchsen sich zu einem Bürgerkrieg aus, und viele arabische Staaten zogen ihre Gesandten aus der syrischen Hauptstadt Damaskus ab. Mehrere arabische Staaten, darunter Saudi-Arabien und Ägypten, haben unlängst wieder Beziehungen mit Syrien durch Treffen und Besuche auf hoher diplomatischer Ebene aufgenommen. Unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate drangen auf eine Rehabilitierung Syriens und Assads. Andere Staaten wie Katar lehnten eine vollständige Normalisierung der Beziehungen ohne politische Lösung des Syrien-Konflikts ab.

In der Entscheidung vom Sonntag hieß es, Jordanien, Saudi-Arabien, der Irak, der Libanon, Ägypten und der Generalsekretär der Arabischen Liga würden eine ministerielle Kontaktgruppe bilden, um mit der syrischen Regierung Verbindung aufzunehmen und schrittweise Lösungen für die Krise zu suchen. Syrien rief die arabischen Staaten auf, gegenseitigen Respekt zu zeigen. Das Außenministerium unterstrich in einer Erklärung die "Bedeutung gemeinsamer Arbeit und des Dialogs zur Bewältigung der Herausforderungen, vor denen die arabischen Länder stehen".

Liga-Generalsekretär Abul Gheit sagte vor der Presse in Kairo auf die Frage, ob Assad bereits zum Gipfeltreffen im Mai in der saudiarabischen Hauptstadt Riad kommen dürfe: "Wenn die Einladung vom Gastgeberland, dem Königreich Saudi-Arabien, verschickt wird und er teilnehmen möchte, wird er teilnehmen." Syrien sei ab sofort wieder Vollmitglied der Arabischen Liga.

Die Organisation wurde 1945 gegründet und hat ihren Sitz in Kairo. Ihr gehören 21 Staaten an sowie das international nicht anerkannte Palästina, das durch die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO vertreten wird. (reuters)