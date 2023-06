Die Chinesen haben den US-Außenminister noch ein wenig zappeln lassen: Bis kurz vor dem Ende der China-Reise von Antony Blinken war unklar, ob dieser die absolute Nummer eins in China, Staats- und Parteichef Xi Jinping, treffen würde. Am Ende war Xi dazu bereit, sich mit Blinken auszutauschen.

Und nicht nur das: Der Generalsekretär der Kommunitischen Partei empfing den US-Außenminister mit viel Ehren: Blinken war dabei in der Großen Halle des Volkes, die die chinesische Führung häufig für die Begrüßung von Staatsoberhäuptern nutzt, empfangen worden. Der Besucher aus den USA ist dabei mit ausgestreckter Hand auf Xi zugegangen - ein positives Signal in der Choreografie der Diplomatie.

Blinken und XI bei ihrem Austausch im Beisein ihrer Delegationen. - © apa / afp / Leah Millis

Xi äußerte sich nach dem Gespräch auch durchaus wohlwollend: Es gebe "Fortschritte" im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Die beiden Seiten hätten "Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt", sagte er.

China verweigert wichtige Militärkontakte

Das bedeutet aber nicht, dass die USA und die Volksrepublik eine gemeinsame Linie in großen außenpolitischen Fragen - etwa im Ukraine-Konflikt oder auch in der Taiwan-Krise - gefunden hätten. Vielmehr geht es darum, dass die etablierte Großmacht USA und die kommende Großmacht China es schaffen, eine Form des Umgangs miteinander zu finden, der nicht ständige Spannungen bringt.

Das machte auch die Wortmeldung von Blinken klar: Demnach seien sich China und die USA einig, dass ihre angeschlagenen Beziehungen stabilisiert werden müssen. Zum Abschluss seiner Gespräche in Peking sagte er am Montag vor Journalisten, er habe betont, dass direkter Umgang und anhaltende Kommunikation der beste Weg seien, "um verantwortlich mit Differenzen umzugehen und sicherzustellen, dass Wettbewerb nicht in Konflikt abdreht".

Aber nicht auf allen Kanälen wird kommuniziert: Denn laut Blinken habe sich China weiter geweigert, Kanäle für Krisenkommunikation und Militärkontakte einzurichten, wozu er mehrfach während seiner Gespräche gemahnt habe. "Bis zu diesem Moment ist China nicht bereit, damit voranzugehen", sagte der US-Außenminister.

Gerade eine funktionierende militärische Kommunikation wäre äußerst wichtig, um im Notfall, wenn eine Situation zu eskalieren droht, schnell miteinander sprechen zu können. Denn laut Militärbeobachtern kommen risikoreiche chinesische Abdrängungsmanöver gegen US-amerikanische Militärflugzeuge und Kriegsschiffe im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße immer häufiger vor.

Damit unterstreicht die Volksrepublik ihren Standpunkt, dass die USA dort nichts zu suchen hätten. Das betonte auch nochmals Außenminister Wang Yi, mit dem Blinken ebenfalls sehr ausführlich konferiert hatte - wobei Wang nach dem Treffen mit dem US-Chefdiplomaten wesentlich frostiger und distanzierter auftrat, als dies später Staatschef Xi tat.

Die Taiwan-Frage

als großer Streitpunkt

Bei der Begegnung mit Biden schloss Wang laut Staatsmedien jegliche Kompromisse in der Taiwan-Frage aus und forderte die USA auf, Chinas "Souveränität und territoriale Integrität" zu achten. Peking sieht die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz an und behält sich eine Wiedervereinigung mit militärischen Mitteln vor. Die USA wiederum haben Taiwan mehrfach ihre Solidarität versichert. Und auch Blinken mache nun in Peking klar, dass es in dieser Frage Differenzen gibt. Er habe bei dem Treffen die Sorge über das "provokative" Vorgehen Chinas in der Straße von Taiwan geäußert. Auch würden die USA weiter gezielte Maßnahmen zum Schutz ihrer nationalen Interessen ergreifen.

Das ist auch in vielen anderen Streitfragen genau der Punkt: Die Interessen der Vereinigten Staaten und China liegen im geopolitischen Gefüge so weit auseinander, dass kaum abzusehen ist, wie sie hier einander näher kommen können. So betrachtet die Volksrepublik das Südchinesische Meer als ihr alleiniges Einflussgebiet und erhebt gegen andere Anrainerstaaten massive Territorialansprüche. Die USA wiederum wollen diese Lebensader für den globalen Güterverkehr auf keinen Fall alleine China überlassen und sind dort ebenfalls militärisch präsent - unter anderem genau mit dem Argument, dass sie den freien Schiffsverkehr garantieren müssten.

China klagt über das Verhalten der USA

Schon lange zeichnet Chinas Führung das Bild, dass die Vereinigten Staaten die Volksrepublik an ihrem Aufstieg hindern wollen. Auch beim Besuch von Blinken gingen Wortmeldungen in diese Richtung: Die USA seien aufgefordert, eine "rationale und pragmatische" Haltung einzunehmen und "in der gleichen Richtung" wie China zu arbeiten, betonte Staatschef Xi. Keine Seite solle versuchen, die andere nach ihrem Willen zu formen.

Wang wiederum forderte die USA auf, eine Unterdrückung der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung Chinas aufzugeben. Außerdem sollten sich die USA nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. Wang spielte drauf an, dass Washington regelmäßig die Menschenrechtslage in China, wo etwa hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern eingesperrt werden, kritisiert und deshalb auch schon Sanktionen erlassen haben.

Somit bleiben die Differenzen massiv. Aber immerhin, die beiden Seiten wollen offenbar wieder mehr miteinander reden. Blinkens Reise nach Peking könnte auch als Vorbereitung für ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Xi Jinping gedient haben. Allerdings könnte der kleinste Konflikt wieder für eine explosive Stimmung sorgen. Die Beziehungen zwischen USA und China sind heikel. Dabei hat es großen Einfluss auf die ganze Welt, wie die beiden miteinander auskommen. (klh/reuters/apa)