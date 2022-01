Mit der Novelle des Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz besteht künftig in Wien die Möglichkeit kleine Photovoltaikanlagen für den Hausgebrauch ohne Verfahren zu installieren. Das soll für alle Anlagen mit einer Engpassleistung bis maximal 15 kW gelten, sofern sie nicht vertikal montiert werden oder Stromspeicher umfassen. Auch der Weg zu mittelgroßen Anlangen soll stark vereinfacht worden, versichert die Stadtregierung.

"Wir werden die Produktion von Sonnenstrom bis 2025 verfünffachen. Und bis 2030 soll 16-mal so viel Strom aus der Sonne gewonnen werden wie 2020", kündigte heute Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an. Die Novelle des Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetzes soll in Kürze einer Begutachtung unterzogen werden und könnte Mitte des Jahres im Wiener Landtag beschlossen werden.(apa)