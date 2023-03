Im Rahmen einer Pressekonferenz hat die Stadt Wien am Montag die Maßnahmen zur Umsetzung des neuen Wiener Kinderschutzgesetzes in Kindergärten und weiteren elementarpädagogischen Einrichtungen präsentiert. Im Zentrum stehen dabei eine eigene Kompetenzstelle in der MA 11 (Wiener Kinder- und Jugenhilfe) sowie spezielle Ansprechpersonen, die von jedem Träger ernannt werden müssen. Zudem schreibt das Gesetz die Ausarbeitung eines Schutzkonzepts vor. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) sprach von "Pionierarbeit" - denn es handle sich um das strengste Kinderschutzrecht Österreichs.

"Die Verdachtsfälle im letzten Jahr waren ein Anlass für uns weiterzuarbeiten", sagte Wiederkehr auf dem Medientermin im Rathaus. Eine Juristin und ein Sozialarbeiter sind laut Wiederkehr in Zukunft als Teil einer eigens eingerichteten Kompetenzstelle bei der Stadt Wien als Ansprechpartner für Kinderschutzfragen in elementarpädagogischen Einrichtungen zuständig.

Zu den Kernaufgaben der Kompetenzstelle gehören: Telefonische Beratung und erste Anlaufstelle bei Verdachts- und Beschwerdefällen, Bearbeitung von schwierigen Beschwerdefällen im Vier-Augenprinzip sowie Fortbildungen zum Thema Kinderschutz und Überprüfung der Kinderschutzkonzepte. Bisher haben laut Wiederkehr bereits 11 Schulungstermine mit jeweils 12 Personen für die entsprechenden Fortbildungen stattgefunden. Somit wurden seit Mitte Jänner 132 Personen geschult.

Zusätzlich dazu sieht das neue Gesetz die Ernennung von eigenen Beauftragten sowie die Erstellung von speziellen Schutzkonzepten für jeden Kindergartenträger vor. Laut einem Sprecher Wiederkehrs seien bereits zwischen 300 und 400 solcher Kinderschutzbeauftragter in Wien tätig. Diese seien Ansprechpartner für Eltern, das Personal in den Einrichtungen sowie die MA 11 selbst, sagte Wiederkehr.

"Nur gemeinsam möglich"

Im Rahmen einer "Auftaktveranstaltung" im Rathaus begrüßte Wiederkehr zusammen mit Brigitte Gstrein von der MA 11 und der Geschäftsführerin des auf Kinderschutz spezialisierten Vereins "die Möwe", Hedwig Wölfl am Montag 200 neue Kinderschutzbeauftragte, die zukünftig in Wiener Kindergärten ihren Dienst versehen sollen.

"Als Bildungseinrichtung ist es der erste, wichtigste Auftrag, Kinder vor potenziellen Gefahren zu schützen, um ein physisch und psychisch gesundes Aufwachsen zu gewährleisten. Das erfordert ein Umfeld, in dem auch jungen Kinder schon vorgelebt wird, dass "Nein" ein gutes Wort ist, und das auch zugelassen und gefördert wird", hieß es bei der Veranstaltung im Rathaus.

Laut Wölfl könne Kinderschutz nur gemeinsam funktionieren. "Nur in enger Abstimmung zwischen elementaren Bildungseinrichtungen und Fachorganisationen, wie den Kinderschutzzentren, kann bei Gewaltverdacht nachhaltig interveniert und den betroffenen Kindern geholfen werden", betonte Wölfl.

Verfahren noch im Gange

Im vergangenen Jahr wurden Missbrauchsverdachtsfälle in einem Kindergarten in Penzing - zwei Pädagogen stehen dabei im Zentrum der Ermittlungen - und weiteren elementarpädagogischen Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bekannt. Die Verfahren dazu seien jedoch noch nicht abgeschlossen, hieß es von der Stadt Wien.