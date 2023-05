Über 50-Jährige trifft Arbeitslosigkeit besonders schwer. Sie sind in Wien durchschnittlich 348 Tage arbeitslos - also fast ein ganzes Jahr. Im Vergleich dazu sind unter 24-Jährige nur 60 Tage arbeitslos. Für die älteren Semester hat die Stadt Wien daher über den Waff (Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds) gemeinsam mit dem AMS Wien das Programm Joboffensive 50plus ins Leben gerufen. Damit werden Unternehmen unterstützt, die über 50-Jährige einstellen, die ein Jahr oder länger arbeitssuchend sind. Dabei werden die Lohnkosten vier Monate vollständig und vier Monate zu zwei Dritteln übernommen.

Die vorläufige Bilanz der Stadt: 2.219 Personen konnten bisher mit Unterstützung der Joboffensive 50plus wieder in eine Beschäftigung einsteigen. Davon sind 837 Arbeitsuchende von privaten Unternehmen eingestellt worden, 700 von gemeinnützigen Unternehmen und 682 wurden im kommunalen Bereich beschäftigt. Drei Monate nach Ablauf des Förderzeitraums weisen 77 Prozent der Teilnehmer eine voll versicherungspflichtige Beschäftigung auf.

Joboffensive 50plus wirkt

Die Joboffensive 50plus wurde nun einer wissenschaftlichen Evaluierung unterzogen. Wissenschafter der Synthesis Forschung haben den Beschäftigungsverlauf von 307 Programmteilnehmern einer Kontrollgruppe ohne Förderung gegenübergestellt. Das Ergebnis: Ein Jahr nach dem Ende der Förderung weist die Joboffensive 50plus-Gruppe immer noch eine rund fünf Mal höhere Beschäftigungsrate auf als die Kontrollgruppe ohne Joboffensive 50plus.

Konkret sind von den Teilnehmern an der Joboffensive 50plus im Beobachtungszeitraum ein Jahr nach Förderende immer noch 85 Prozent in Beschäftigung, in der Kontrollgruppe ohne Joboffensive 50plus waren es nur 18 Prozent. Zudem waren 43 Prozent der Joboffensive 50plus-Teilnehmer das gesamte Jahr durchgängig beschäftigt, im Gegensatz zu nur drei Prozent in der Kontrollgruppe.

"Die hohe Zahl der beschäftigten über 50-jährigen Wiener zeigt, dass die Joboffensive 50plus eine sehr wirksame Unterstützung ist. Hier sind die 46,4 Millionen Euro, die die Stadt Wien seit Beginn im Herbst 2019 für das Programm bereitstellt, gut investiert", sagte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke am Mittwoch. Er will das Programm daher weiterführen.

Gegen Altersdiskriminierung

Winfried Göschl, designierter Geschäftsführer des AMS Wien, erklärte zudem: "Grundsätzlich sind Menschen über 50 nicht häufiger arbeitslos als jüngere. Aber bei den Älteren gelingt oft der Wiedereinstieg nicht, wenn sie aus dem Erwerbsleben einmal rausgefallen sind. Das ist sogar in der derzeitigen Phase von Fach- und Arbeitskräftemangel so. Aus diesem Grund brauchen wir Unterstützung für Beschäftigte ebenso wie Anreize für Unternehmen, die sich für die Einstellung von Menschen über 50 entscheiden."

Alexander Juen, stellvertretender waff-Geschäftsführer, sieht im Ergebnis der Evaluierung auch die Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt: "Es geht um den Wiedereinstieg in eine Beschäftigung. Wenn dieser entscheidende Schritt geschafft ist, bleiben viele in Beschäftigung - beim selben Unternehmen oder einem anderen. Doch ohne die Förderung durch die Joboffensive 50plus geben Betriebe vielen diese Chance auf Beschäftigung nicht. Ich hoffe, dass diese Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt endlich ein Ende nimmt."