Die diversen Klimaprotestaktionen haben bei der Wiener Polizei heuer für bisher 2 Millionen Euro an Mehrkosten gesorgt, 550.000 Euro davon wurden alleine durch die "Letzte Generation" verursacht, wie der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Freitag erklärte. Im Umgang mit den Klebeaktionen will die Polizei aber ihre bisherige Strategie fortsetzen.

Die Klimaaktionen gehen ins Steuergeld. - © apa / Florian Wieser

Im besonderen öffentlichen Fokus stehen derzeit die Aktivisten der "Letzten Generation", die seit Ende 2022 den Verkehr durch Blockaden, bei denen sie sich auf Fahrbahnen ankleben, an neuralgischen Punkten gezielt zum Erliegen bringen. Pürstl sieht die Aufgabe der Polizei dabei vor allem darin, zwar die Veranstaltungsfreiheit zu gewährleisten, aber dann einzuschreiten, sobald das öffentliche Wohl gefährdet ist. "Die Versammlungsfreiheit steht aber über allem", unterstrich der Polizeipräsident.

Pürstl stellte auch klar, dass es nicht die Aufgabe der Behörden ist, darüber zu entscheiden, ob ein Anliegen berechtigt ist. "Die Polizei hat Verständnis für den Klimaschutz, keine Frage", meinte er. Im Fall der Klebeaktionen muss die Exekutive aber einschreiten, sobald sich umfangreiche Staus bilden. Es sei das Recht der Bürger, "von Punkt A nach B zu kommen". Solange dies aber gewährleistet ist, lassen die Beamten die Aktivisten auch mitunter längere Zeit kleben. "Die Irritation ist dann meist recht groß", so Pürstl.

Der Polizeipräsident betonte auch, dass die Versammlungsfreiheit selbst dann zu schützen sei, wenn die Veranstaltung - wie bei den Klebeaktionen - nicht vorher bei der Behörde angemeldet wurde. Sehr wohl muss aber in die Beurteilung einfließen, dass die Exekutive im Vorfeld keine verkehrsumleitenden Maßnahmen setzen konnte - sprich eine Auflösung erfolgt dann mitunter schneller. Die Proteste haben übrigens nicht nur für Aktivisten, sondern auch für Autofahrer schon Strafen nach sich gezogen. Fünf Lenker wurden nach Attacken auf die Demonstrierenden bisher wegen versuchter Körperverletzung belangt.