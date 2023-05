Das im Besitz der Stadt befindliche Ernst-Happel-Stadion im Prater ist in die Jahre gekommen. Ob oder welche Renovierungsmaßnahmen gesetzt werden, ist noch unklar. Dies wird von einer Substanzanalyse abhängen, die derzeit durchgeführt wird. Sie soll zum Jahresende vorliegen, wie der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats erläuterte. Auch einen Partizipationsprozess mit dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) sowie Konzertveranstaltern soll es geben.

Der ÖFB hat zuletzt wiederholt den Wunsch nach einer moderneren Arena geäußert. Inwiefern er erfüllt wird, ist offen. Das künftige Vorgehen könne frühestens nach Vorliegen der Ergebnisse der baulichen Gesamtanalyse beurteilt werden, betonte Hacker. Diese gelte es "logischerweise" abzuwarten. Er rechne damit, dass die Untersuchung Ende 2023 abgeschlossen wird, wobei Verzögerungen bei technischen Analysen nie völlig ausgeschlossen seien, wie er hinzufügte. Zugleich wies der Stadtrat einmal mehr darauf hin, dass etwa Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft keine Umsatzbringer sind. Mit diesem Geld könne man das Stadion nicht erhalten. Tatsächlich würden Veranstaltungen, mit denen etwas verdient wird, dafür sorgen, dass Länderspiele stattfinden könnten, führte er aus. Groß ist der Andrang vor allem bei Konzerten.

Nun sei es aber einmal wichtig, einen "wirklichen Erkenntnisgewinn" zu bekommen. Hacker wies jedoch darauf hin, dass das Gebäude denkmalgeschützt ist. Das gelte auch für das Dach. "Den Denkmalschutz werden wir da nicht wegkriegen", gab der Ressortchef - auch im Hinblick auf einen möglichen Neubau - zu bedenken.

Partizipationsprozess

Die künftigen Schritte sollen jedenfalls gemeinsam mit allen Nutzern besprochen werden. Im Herbst oder Anfang nächsten Jahres wird ein Partizipationsprozess mit Konzertveranstaltern, dem ÖFB oder auch den großen Fußballvereinen und Veranstaltern von anderen Sportevents starten. Alle künftigen Schritte müssten jedoch unter der Prämisse der Finanzier- und Leistbarkeit erfolgen, so Hacker. Auch gegen eine Unterstützung durch die Bundesregierung hat man im Wiener Rathaus nichts einzuwenden. "Wenn sich der Bund engagiert, dann ist mir das recht", so Hacker. Er sei für Investitionen von dieser Seite "sehr aufgeschlossen".

Die ÖVP vermisst "konstruktive Konzepte" und urgiert Klarheit über die Zukunft des Stadions. "Anstatt sich dieser Causa endlich offensiv zu stellen, werden zahlreiche Probleme von Hacker in der bekannten Art und Weise wieder einmal vom Tisch gewischt", befand die türkise Sportsprecherin Bernadette Arnoldner. Das Verhalten von Hacker bei diesem Thema sei bezeichnend für den Umgang der Stadt mit den Sportstätten.