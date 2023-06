In der Sitzung des Wiener Vorstands hat SPÖ Landesparteivorsitzender Michael Ludwig am Montag die Pläne für einen neuen Sitz der SPÖ Wien präsentiert: Neue Heimat der SPÖ Wien wird künftig die historische Wirkungsstätte, das Arbeiterheim in Favoriten, sein. "Wir schlagen ein gänzlich neues Kapitel auf und ziehen von der Löwelstraße in die ,Festung der Solidarität‘ ins Arbeiterheim Favoriten", erklärte der Bürgermeister nach der Sitzung.

Das ehemalige Arbeiterheim Favoriten soll ab 2026 als Parteizentrale der SPÖ Wien genutzt werden. - © PictureObelix, CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons

Das Arbeiterheim Favoriten, der wichtigste Veranstaltungsort der Sozialdemokratie in der ersten Republik, der Ort, an dem Viktor Adler einst die Partei zusammengeführt und groß gemacht hat, werde mit modernen Arbeitsplätzen, einem Innovationszentrum mit Seminarzentrum, Archiv und Studienarbeitsplätzen sowie Gastronomie- und Eventflächen allen Anforderungen an eine neue, moderne Parteizentrale gerecht", ergänzte Ludwig.

Übersiedlung 2026

Die Übersiedlung aus der Löwelstraße ist laut Landesparteisekretärin Barbara Novak für 2026 nach der nächsten Wiener-Wahl geplant. Das Arbeiterheim Favoriten wurde 1901/1902 erbaut. Es war seinerzeit der am stärksten mit der Arbeiterbewegung verbundene Ort Favoritens, neben Raum für kulturelle Veranstaltungen, einer Bibliothek und Wohnungen wurde 1912 hier auch das erste Kino Favoritens eingerichtet.