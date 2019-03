Wien. Die Wirtschaftskammer zieht in einer Pressekonferenz Bilanz, definiert gleichzeitig den Fahrplan für das heurige Jahr. Wenig überraschend ist Kammer-Präsident Walter Ruck über das Erreichte sehr erfreut. "Eine Reihe unserer Forderungen und Initiativen wurden aufgegriffen", sagt er. Er nennt die Öffnung der Anrainerparkplätze für den Wirtschaftsverkehr, das Kooperationsabkommen mit China und Kasachstan im Hinblick auf einen Seidenstraßen-Anschluss sowie den in der Kammer angesiedelten Standortanwalt, der als Allheilmittel gegen lange Umweltverträglichkeitsverfahren angepriesen wird.

Herausforderung über alle Branchen hinweg ist das Thema Digitalisierung. Handlungsbedarf sehen die Spartenvertreter bei den Themen Bildung und Ausbildung. Außerdem wünscht sich die Wirtschaftskammer mehr Tempo bei der steuerlichen Entlastung von Unternehmen. Ruck: "Eine schnelle Senkung der Körperschaftsteuer ist ein Gebot der Stunde. Hier sind unsere Unternehmen im internationalen Vergleich benachteiligt." Eine Senkung der Körperschaftsteuer von derzeit 25 Prozent auf 19 Prozent bereits nächstes statt in drei Jahren würde in Wien einen Wertschöpfungseffekt von 470 Millionen Euro auslösen.

Fehlende

Arbeitskräfte

Im Bereich Bildung und Ausbildung sieht Ruck ebenfalls Handlungsbedarf: "Wir müssen mehr junge Menschen für Wirtschaft und Technik begeistern, vor allem auch Frauen, damit unsere Unternehmen die Arbeitskräfte bekommen, die sie benötigen." Das bedeute beispielsweise verstärktes Engagement beim Thema Lehre nach der Matura, Betriebspraktika für Lehramtsstudierende oder Berufs- und Bildungswegorientierung als verbindliche Übung, vor allem an den AHS.

Zu Wort meldeten sich zahlreiche Spartenobmänner der Kammer. Ein Fokus müsse auch auf den raschen Ausbau des Breitbandnetzes gerichtet sein, forderte Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting. "Wir haben in Wien immer noch weiße Flecken in der Breitbandversorgung, vor allem in den Industriegebieten", kritisierte er. Handlungsbedarf sieht Heimhilcher auch bei der Ausbildung von IT-Fachkräften. "Es fehlen österreichweit zumindest 10.000 IT-Fachkräfte, davon sicher mehr als die Hälfte in Wien."

"Gerechtigkeit" will die Wiener Wirtschaftskammer auch im Bereich Taxi- bzw. Mietwagengewerbe herstellen. Derzeit arbeite man gemeinsam mit dem Verkehrsministerium an einer Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes. Denn Uber erbringe zwar Taxileistungen, halte sich aber nicht an grundlegende Rahmenbedingungen, bekräftigte Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr, seine Kritik.

Keine Antwort von der Bundesregierung

Der Fachkräftemangel spielt auch in der Industrie eine Rolle. "Die Unternehmen haben Probleme, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden", sagte Industrie-Obmann Stefan Ehrlich-Adam. Hunderte Lehrstellen könnten Jahr für Jahr wegen des sinkenden Bildungsniveaus nicht besetzt werden, klagte er. "Wir haben ein Problem", sagt er in Richtung Bundesregierung. "Es gibt keine Antwort darauf von der Bundesregierung. Wo ist die Vision der Politik?" Er sprach sich dafür aus, die Stärkung der Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu forcieren.

Die Sparte Gewerbe und Handwerk bilde die meisten Lehrlinge aus, sagte Obfrau Maria Smodics-Neumann. Hier stehe man vor der Herausforderung, für jeden Beruf herauszufinden, wo man digitale Inhalte hineinpacken könne und gleichzeitig die fundierte Ausbildung nicht zu vergessen.

Zufrieden zeigte sich Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft: "Die Tourismuszahlen werden von Jahr zu Jahr besser", freute er sich. Die Stadt habe glücklicherweise dennoch kein Problem mit Overtourism. "Wien lebt sehr gut mit den Touristen, die Wiener schätzen die Touristen", befindet er. Damit das so bleibt, müsse Wien daran arbeiten, die Touristenströme besser zu verteilen, damit sie sich nicht nur auf die Innenstadt und Schönbrunn konzentrieren. Um die Außenbezirke für Touristen attraktiver zu gestalten, plädierte Grießler einmal mehr für den Bau einer Seilbahn auf den Kahlenberg. Seine Vision: "Wien soll Welthauptstadt des Tourismus werden."

"Digitalisierung ist etwas, was im Handel für massive Veränderungen sorgt", betonte Spartenobmann Rainer Trefelik, der in einem Anzug von Karl Lagerfeld erschien. Schwerpunkt werde daher sein, faire Rahmenbedingungen für den stationären Handel zu schaffen. "Globale Internetriesen, die in Österreich werben und verkaufen, sollen auch ihre Steuern zahlen", forderte er.