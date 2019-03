Autor Karl Ettinger

Wien. Von der Chance hat er im vergangenen Jahr durch Mundpropaganda erfahren. Lukas Bernhart ist seit September 2018 mit einer halben Lehrverpflichtung an einer Neuen Mittelschule in Wien-Brigittenau tätig. Das Ungewöhnliche daran ist, dass er noch das Lehramtsstudium in Mathematik und Sport fortsetzt und gleichzeitig schon unterrichtet. Seine erste Zwischenbilanz nach rund einem halben Jahr fällt auf Anfrage der "Wiener Zeitung" positiv aus: "Es ist nur vorteilhaft, wenn du neben dem Studium Berufserfahrung sammeln kannst. Es ist nicht der klassische Studentenjob."

Die Tätigkeit in der Neuen Mittelschule im 20. Gemeindebezirk sei zwar eine "große Herausforderung", schildert er. Die Integration in einem Lehrerteam in der Schule sei aber "perfekt".

26.000 Lehrer in Wien, davon 1936 mit Sonderverträgen

Bernhart ist einer von knapp 2000 Lehrern in der Bundeshauptstadt, die laut einer Auswertung der Wiener Bildungsdirektion im heurigen Schuljahr mit einer Sonderregelung schon unterrichten. Vielfach sind dies Lehramtsstudenten noch ohne Abschluss. Gut die Hälfte entfällt auf Pflichtschulen. An HTL ist es meist fachspezifisches Personal von außen, das mit Sonderverträgen für den Unterricht gewonnen und geholt wird. Lehramtsstudenten sammeln dabei vor allem Erfahrung. In Wien helfen sie, ausgestattet mit Sonderverträgen, wesentlich dazu bei, den Lehrermangel zu bewältigen.

Die nackten Zahlen: Insgesamt unterrichten in Wien rund 26.000 Lehrer. Von 1936 Sonderverträgen entfallen 1156 auf Pflichtschulen, 520 auf Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS) sowie 263 auf Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen (BMHS).

"Alle Stunden sind besetzt", wird im Wiener Stadtschulrat, der jetzigen Bildungsdirektion, betont. In einigen Fällen sei man mit Überstunden über die Runden gekommen. Neu ist der Einsatz von Lehramtsstudenten im fortgeschrittenen Ausbildungsstadium nicht. Das habe es schon in den 70er Jahren gegeben, heißt es.

In den Wiener AHS droht ein Mangel an Lehrern erfahrungsgemäß in naturwissenschaftlichen Fächern, wie man im Stadtschulrat weiß. Das betrifft Physik und Chemie. Bei Klassenteilungen wird ein Lehrermangel zum Beispiel oft in Englisch offenkundig.

Keine Entspannung wegen Pensionierungen

Lehrer werden weiterhin fehlen. Daran ist auch die bundesweit derzeit rollende Pensionierungswelle schuld. In einzelnen Wiener Schulen wird deswegen teilweise sogar mit einer Verschärfung der Situation gerechnet. So heißt es in einer Schule im 15. Bezirk zur "Wiener Zeitung": "Wir brauchen Lehrer." Schon jetzt sei bekannt, dass im kommenden Jahr eine Lehrerin in Karenz gehen werde, Pensionierungen stünden an. Außerdem werde eine Lehrerin Wien und damit ihre bisherige Schule verlassen und in ein Bundesland übersiedeln.

Ohne das Ausstellen von Sonderverträgen könnte der Lehrermangel nicht mehr bewältigt werden. Österreichweit sind es, wie die "ZiB2" zu Wochenbeginn berichtet hat, fast 8000 Personen, die mit einem Sondervertrag für das Unterrichten in Schulen geholt wurden. Die Angaben stammen aus dem Bildungsministerium kommen: Demnach kommen im Schnitt gut sechs Prozent der Pädagogen mit Sonderverträgen in den Schulklassen zum Einsatz. In wenigen Fällen sind es auch Lehrer im Ruhestand, die aus der Pension in ein Klassenzimmer zurückgeholt werden.