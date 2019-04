Autor Daniel Bischof

Wien. Es ist eine Zeit der Premieren und Jubiläen für Michael Ludwig. Erstmals wird er am Samstag als Vorsitzender der Wiener SPÖ am Landesparteitag wiedergewählt. Am 1. Mai tritt er am Rathausplatz zum ersten Mal als Bürgermeister vor die Parteigenossen. Doch damit nicht genug. Schon ein paar Wochen später kann er sein einjähriges Amtsjubiläum zelebrieren: Am 24. Mai 2018 wurde er vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt. Die "Wiener Zeitung" zieht Bilanz.

Die Wiener SPÖ tritt wieder geeint auf

Flügelkämpfe hatten den Kampf um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) geprägt, Bösartigkeiten begleiteten die Wahl. Ludwig sei "kein einender Kandidat", verkündete die damalige Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger öffentlich. Die Partei spaltete sich: Da das linke Lager, das Andreas Schieder unterstützte und vielfach aus Granden der Häupl-Ära bestand. Dort die Basis von Ludwig, die als weiter rechts stehend tituliert wurde.

Ludwig ist es gelungen, die Partei nach seiner Wahl zu versöhnen. Sie tritt heute wieder geeint auf. Dabei geholfen hat seine Personalpolitik: Ludwig bestellte Peter Hacker zum Gesundheitsstadtrat, Jürgen Czernohorszky blieb Bildungsstadtrat, beide sind Vertreter des linken Flügels. Finanzstadträtin Renate Brauner, sie unterstützte Schieder und zählte zur Häupl-Garde, wurde "Bevollmächtigte für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft". Und Schieder ist nun Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahl.

Vorgezogene Wahlen derzeit unwahrscheinlich

Turbulente Zeiten stünden Rot-Grün bevor, da Ludwig weiter rechts als Häupl stehe und auf Law-and-Order-Politik setze, so die Vermutung von Politologen und Beobachtern. Vorgezogene Landtags- und Gemeinderatswahlen seien daher möglich. "Rot-Grün steuert in unruhige Gewässer", titelte auch diese Zeitung anlässlich Ludwigs Ernennung zum Bürgermeister.

Hier und da erfasst noch ein Lüftchen das Koalitionsboot. So stieß das von Ludwig angeordnete Alkoholverbot am Praterstern bei den Grünen auf wenig Gegenliebe. Von einem Kentern ist es derzeit aber entfernt, der reguläre Wahltermin im Herbst 2020 scheint ungefährdet. Bei heiklen Angelegenheiten stützen einander die Koalitionspartner, wie bei der Präsentation des Abschlussberichts zum KH-Nord-U-Ausschuss. Ansonsten koexistierten die Parteien meist friedlich nebeneinander. Die Grünen können ungestört ihre Prestigeprojekte präsentieren, beispielsweise ihre Wanderbaumallee oder die Umgestaltung der Zieglergasse zur "kühlen Meile". Die SPÖ wiederum kommuniziert vor allem Sozial- und Sicherheitsthemen.