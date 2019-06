Autor WZ Online

Wien. Die Wiener Grünen haben Birgit Hebein als Nachfolgerin der scheidenden Vizebürgermeisterin und Stadträtin Maria Vassilakou nominiert. 438 Delegierte votierten in der Landesversammlung für die Entsendung der Noch-Gemeinderätin in die Stadtregierung. Das waren 94,19 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahl wird am Mittwoch im Gemeinderat erfolgen. Hebein ist auch designierte Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl 2020.

Abschied von Vassilakou

Zuvor haben sich die Wiener Grünen von ihrer langjährigen Spitze verabschiedet. Das Grüne Urgestein Christoph Chorherr würdigte Vassilakou in einer Rede, in der er Bilanz über ihre neun Jahre als Vizebürgermeisterin zog: "Du hast für uns Grüne und die Stadt Unglaubliches geleistet. Dafür möchte ich mich ganz tief vor dir verneigen. Danke, Maria."

"Es waren großartige lange, lange Jahre", resümierte Maria Vassilakou ihre Zeit in der Stadtpolitik. - © APAweb , EXPA, JOHANN GRODER

Die Politik sei ein hartes Geschäft, das viele Verletzungen mit sich bringe. Am härtesten seien Verletzungen aus den eigenen Reihen: "Es ist naiv zu glauben, dass die eigene Partei immer nur Hundert Prozent hinter einem steht." Er bewundere Vassilakou "unendlich" dafür, dass sie sich zwar manchmal "einen wirklich harten Panzer" anziehen habe müssen, "aber nie zum seelischen Zombie" geworden sei.

Wegbegleiter

"Du bist ein unglaublich lustiger, seelenzärtlicher Mensch geblieben", fand ihr langjähriger Wegbegleiter. Chorherr erinnerte an die größten Erfolge unter Vassilakous "Orchestrierung", die sie oft unter viel Widerstand auf allen Ebenen durchgesetzt habe: von Verkehrsthemen wie der Mariahilfer Straße, die ein Symbol für die Rückeroberung des öffentlichen Raums geworden sei, über den Wientalradweg hin zur Stadtplanung mit dem Sonnwendviertel, dem Otto-Wagner-Areal, wo nun eine Universität statt Luxuswohnungen entstehe, dem Schutz für Gründerzeithäuser und Klimaschutz unter anderem über die "schärfste Bauordnung" Österreichs.

Zuvor wurde ein kurzer Film mit Fotos aus den Jahrzehnten ihrer politischen Karriere gezeigt. Die sichtlich gerührte, scheidende Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin wurde von den Teilnehmern der Landesversammlung mit minutenlangen Standing Ovations gewürdigt. (apa)