Groß-Enzersdorf. In den "politischen Schmutzkübel" habe die SPÖ gegriffen, echauffierte sich FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky am Sonntag nach dem Familienfest der Roten in Groß-Enzersdorf. Der Stein - oder besser: die Dose - des Anstoßes waren die Konterfeis der vergangenen Regierung, von Sebastian Kurz bis Herbert Kickl, die man beim Dosenschießen "abräumen" konnte. Auf Instagram tauchte ein Foto von Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl und der Groß-Enzersdorfer Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec neben dem Dosenschießen auf.

Die Reaktion der FPÖ ließ nicht lange auf sich warten: Vilimsky forderte eine Entschuldigung von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner: "Auch wenn wir uns am Beginn des Wahlkampfes befinden, erwarte ich mir auch von der SPÖ ein Mindestmaß an Niveau im politischen Diskurs." Auch die FPÖ Groß-Enzersdorf meldete sich auf Facebook zu Wort: "Tja, ist das der Stil der hiesigen SPÖ? Schämt Euch, ein Familienfest für derart grausliche und widerliche Politik zu missbrauchen!"