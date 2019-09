Seit September 2018 ist Christoph Wiederkehr Klubvorsitzender der Neos im Wiener Rathaus. Im Dezember 2018 wurde er dann auch noch zum Landessprecher der Wiener Neos gekürt. Er folgte auf Beate Meinl-Reisinger, die davor den Bundesparteivorsitz von Matthias Strolz übernahm und in den Nationalrat wechselte.

Wiederkehr sieht seine Partei in erster Linie als Kontrollkraft - aufhorchen ließ er vor allem mit seiner kritischen Haltung gegenüber der FPÖ, der er Rassismus vorwirft. Und an der SPÖ kritisiert er immer wieder gerne die "Freunderlwirtschaft", die unter Bürgermeister Ludwig sogar noch schlimmer geworden sei, wie er meint. Im Interview mit der "Wiener Zeitung" gibt er sich nicht weniger kritisch und spricht über seine Erwartungen die bevorstehende Nationalratswahl betreffend.

"Wiener Zeitung": Herr Wiederkehr, Sie werfen den Grünen in Sachen Flächenwidmungen Korruption vor. Doch die sich darauf beziehende Geschichte mit Christoph Chorherr ist ein Jahr alt - ist es nicht zu augenscheinlich, so etwas ein paar Tage vor einer Wahl so auszuwalzen?

Christoph Wiederkehr: Ja, die dubiosen Immobiliendeals der Stadt kennen wir schon länger. Neu ist aber, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt - und das ist erst jetzt vor kurzem bekannt geworden.

Die Grünenchefin Birgit Hebein sagt, das ist alles nur Wahlkampftaktik der Opposition.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft war in der Magistratsabteilung - da ist es wohl offensichtlich, dass einen Verdacht gibt, dem man nachgehen muss. Da ist es mir egal, ob Wahlkampf ist oder nicht.

Die ÖVP hat ihrerseits angekündigt, jetzt alle Anträge Flächenwidmungen betreffend abzulehnen, ziehen die Neos da mit?

Wir machen das differenzierter, so wie das auch unser Politikstil ist: Wir lehnen alle Flächenwidmungen ab, die uns dubios und intransparent erscheinen - also etwa städtebauliche Verträge, in die wir nicht hineinschauen können - aber bei ganz normalen, einfachen Flächenwidmungen stimmen wir natürlich weiterhin zu, denn die Stadt wächst und dafür braucht es auch Platz.

Wie ist Ihre Prognose für die Wahl am Sonntag?

Also Ibiza war sicher ein großer Einschnitt, wo viel Unanständiges an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und wir merken an dem extremen Zuspruch, den wir gerade erfahren, dass das viele Menschen bewegt hat. Das heißt, wir spüren einmal ordentlichen Rückenwind für uns und unsere Themenschwerpunkte Bildung und Transparenz.

Kommt der Zuspruch mehr von der blauen oder der schwarzen Seite?