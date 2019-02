Österreichs Listen komplett

Wien. Vor 25 Jahren, am späten Abend des 1. März 1994, knallten in Brüssel die Champagnerkorken: Nach zähen, in der Schlussphase fast vier Tage und Nächte non-stop geführten Verhandlungen, die die Verhandler an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachten, hatte Österreich seine Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union erfolgreich abgeschlossen - gemeinsam mit Schweden und Finnland.

Ein Busserl

"Ein großes Geschenk" nannte Außenminister Alois Mock (ÖVP) den zu Ende gehenden Tag. Auch Europastaatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ) meinte: "Ich bin sehr glücklich." Und dann, wie sie den Augenblick später beschrieb, "sehe ich da den Schatten näherkommen" - den Schatten des von der Anstrengung, aber auch bereits von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichneten Alois Mock, der sich mit den Worten "Danke, liebe Kollegin" zu ihr beugt und ihr vor laufenden Kameras das legendäre "Busserl" auf die Wange drückt. Am 12. Juni 1994 wurden die Verhandlungen mit der Volksabstimmung über den EU-Beitritt besiegelt: 66,6 Prozent der Österreicher stimmten dafür, eine exakte Zwei-Drittel-Mehrheit. Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich Mitglied der Union.

Im Mai werden die Österreicher zum sechsten Mal die Mitglieder des EU-Parlaments wählen. Die FPÖ hat am Dienstag als letzte Parlamentspartei ihre Kandidaten dafür präsentiert. Angeführt wird sie vom bisherigen Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky. Platz zwei nimmt der steirische EU-Abgeordnete Georg Mayer ein. Die Wiener Nationalratsabgeordnete Petra Steger folgt dahinter.

Die bisherige weibliche EU-Vertreterin der FPÖ, die wirtschaftsliberale Barbara Kappel, kommt nicht mehr ins Europaparlament. Auf Platz vier kandidiert der Nationalratsabgeordnete Roman Haider aus Oberösterreich. Ebenfalls Chancen auf einen Einzug ins EU-Parlament könnte die niederösterreichische Landtagsabgeordnete mit serbischen Wurzeln Vesna Schuster mit Platz fünf haben. Dahinter folgen Kandidaten aus Kärnten, dem Burgenland, Tirol und Vorarlberg.

FPÖ-Feindbild Karas



© M. Hirsch © M. Hirsch



Parteichef Heinz-Christian Strache und Vilimsky zeigten sich bei einer Pressekonferenz am Dienstag überzeugt, bei der Wahl ihre Mandate von derzeit vier auf fünf zu steigern und die 19,7 Prozent von 2014 "deutlich" zu übertreffen und vielleicht sogar die SPÖ, die 24 Prozent hatte, zu überholen. Was die ÖVP betrifft, meinte Strache, ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas "ist das Problem der ÖVP und nicht unseres". Die kommende EU-Wahl werde eine Abrechnung mit den Verantwortlichen der Flüchtlingskrise sein. Othmar Karas wollte sich darauf nicht einlassen, er wolle Sachpolitik machen, sagte er dazu.

Vilimsky berichtete von guten Kontakten mit der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, die noch der europäischen Volkspartei angehört. Es gebe aber keine "Beitrittsanschreiben" für die künftige rechte Fraktion im EU-Parlament.

Bißmann für Grüne

Die unabhängige Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann hat ihren ehemaligen Kollegen von der Liste Jetzt endgültig den Rücken gekehrt. Sie empfiehlt, für die Grünen und nicht für das Bündnis um Johannes Voggenhuber, das von der zur Liste Jetzt unterstützt wird, zu stimmen.